学会这几招，给宝宝脑力加速

3岁前是宝宝智力发育的关键期，爸妈抓住这个关键期，做好以下几点，就可以让宝宝越来越机灵，大家赶紧行动起来吧。

1.不要阻止宝宝乱涂乱画

宝宝好奇心强，是天生的绘画大师，经常拿着手中的笔到处涂鸦，画出各种各样的图案。家长如果担心宝宝把家里的墙壁、家具“弄脏”，可以给他准备一支安全无毒、能水洗的画笔，让他尽情发挥想象，创作各种画作。宝宝经常涂鸦，对智力发育很有帮助。

2.给宝宝创造探索的环境

随着月龄的增长，宝宝对周围的一切充满了好奇心。但有的妈妈担心宝宝会磕碰受伤，而限制宝宝活动，实际上，妈妈这样做对宝宝的动作发育和智力发育非常不利。你可以腾出一块区域，把危险的物品都拿走并装好围栏，让宝宝在这个空间里自由探索。

3.带宝宝外出体验

视、听、触、味、嗅是大脑重要的感知途径，宝宝通过这些感官接受到的刺激越多，大脑皮层就越活跃，智力水平也就更高。妈妈带娃时，不要让宝宝每天都待在家里，要经常带他外出，让其接触更多新鲜事物。

4.要经常陪宝宝阅读

研究发现。从小开始阅读的宝宝，长大后会更机灵，更出色。大家千万不要以为宝宝年纪小，就觉得陪他阅读没有意义。事实上，让这个年龄段的宝宝阅读，并不是让他记住书中内容，而是锻炼他的想象能力和阅读能力，让他经常思考问题，进而促进智力提高。

5.饮食细节要注意

想要宝宝大脑发育好，饮食是非常关键的一环。0~3岁是宝宝大脑发育的关键期，想让宝宝变得更聪明，一定要在这个时期给他提供充足又均衡的营养。

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