阿莫西林真的是“万能神药”？宝宝能用吗？

“感冒了？那快点吃阿莫西林，消炎好得快！”

这话是不是很耳熟？我反正是从小听到大，于是很长一段时间傻傻分不清消炎药和抗生素。实际呢，乱吃阿莫西林不仅感冒治不了，还可能损害健康。

然鹅，直到现在，还是有很多人把阿莫西林当消炎药给孩子吃，殊不知这就是在「滥用抗生素」！

除了红霉素软膏，还有阿莫西林被很多人神化了，今天和大家具体说说。

阿莫西林才不是消炎神药！

阿莫西林，大家再熟悉不过了，被很多人奉为「消炎神药」。它虽然是处方药，原则上需要医生的处方才能买得到，但早就成为很多家庭小药箱的标配。

但事实上，阿莫西林就不是消炎药，而是青霉素的一种，属于抗生素。作为抗菌药物，它的力量很有限，只对部分细菌感染有作用。所谓的「消炎效果」，是在细菌感染引起「炎症」时，抗生素消灭细菌，从而达到间接「消炎」的作用罢了。

大家要明白，炎症并不是特定的某种疾病名称，而是很多疾病都具有的共同表现。而阿莫西林对于病毒、真菌、过敏、外伤等引发的炎症都无能为力，比如病毒性感冒，过敏性鼻炎，病毒性肺炎，带状疱疹等。

所以，请别再神话阿莫西林了！

至于感冒了怎么办，大家可以听听儿科蒋医生建议：

千万不能滥用抗生素！

要知道，一旦滥用抗生素后果很严重！尤其是对脏器还未发育完全的孩子来说，可能会因为很难完成代谢抗生素的任务而产生伤害：

▪ 诱导细菌产生耐药性，而耐药菌株一旦产生(可能通过各种渠道传播给其他人)，等到真正需要使用阿莫西林的时候，它就无法发挥疗效;

▪ 对肠道菌群有一定的刺激性，可引起抗生素相关性腹泻等问题。

▪ 有些抗生素比如阿莫西林，和青霉素一样属于青霉素类抗生素，存在过敏风险。轻则引起皮疹，皮肤瘙痒，重则导致休克。

所以，请不要自行购买，不要随意服用包括阿莫西林在内的抗生素。

如何识别抗生素和消炎药？

识别方法很简单，大家平时一定要多留心啊~

◆ 抗生素

一般看到药名有下面这些字眼，基本是抗生素就没跑了。

「霉素」：如青霉素、红霉素、阿奇霉素等；

「西林」：如阿莫西林、甲氧西林等；

「头孢」：如头孢呋辛、头孢曲松、头孢他啶等；

「环素」：如四环素、地美环素、美他环素等；

「沙星」：如莫西沙星、左氧沙星等；

「磺胺」：如磺胺嘧啶、磺胺甲恶唑、磺胺米隆等；

「硝唑」：如甲硝唑、奥硝唑等；

「培南」：如亚胺培南、美罗培南、帕尼培南等。

如果记不住，可以直接看说明书，如果看到「适用于 X X 细菌引起的感染」，那就是抗生素了。

◆ 消炎药

那么，什么才是真正的消炎药呢？

医学上，通常把下面的两类药叫做消炎药：

激素类药物：可的松、氢化可的松、地塞米松等(儿童湿疹用的药膏里就会有)；

消炎止痛药：布洛芬、阿司匹林等。

阿莫西林如何正确使用？

目前，市面上的阿莫西林主要有胶囊、片剂、颗粒这3种剂型。一般，医生会给孩子开儿童阿莫西林颗粒，按体重使用。

至于具体如何用药，既然是处方药，那选择疗程是多久，剂量是多少等等，请交给由专业医生来定。你要做的是遵医嘱，严格按照医生所说的剂量、时间间隔以及疗程来使用。

▲ 禁忌提醒

1.青霉素过敏者禁用

使用前明确告诉医生，宝宝否有头孢菌素、青霉素类或其他药物的过敏史。

2.有以下过敏史慎用

主要指哮喘、湿疹、花粉症、荨麻疹等过敏史。另外，疱疹病毒感染者慎用。

3.勿和抑菌药物同服

不要和磺胺类药、四环素、氯霉素等抑菌药一起服用，以免影响药效。

4.勿和生物制剂同服

不要和妈咪爱、金双歧等活菌药物同服，建议间隔2-3小时岔开服用，否则会影响生物制剂作为活性菌的疗效。

5.切勿自行减量或停药

真这么做会影响疗效，不能根治疾病，还会使病菌产生抗药性。当然，擅自加大剂量也不可以！如果整个疗程结束，病情还没有好转，甚至恶化，应立即就医。

6.不能用热水冲服

不管哪种剂型的阿莫西林，都建议用温水冲服。这是因为有研究发现，其在高温条件下可产生致过敏的高聚物，导致药效减退。

7.不饮酒或食用酒精类食物

“头孢配酒，说走就走”这可不是玩笑话！大家可别以身犯险，否则会产生“双硫仑反应”，轻则引起面部或全身发红、头晕等，严重者甚至会出现血压下降、休克等危急状况。

另外，含酒精的食物、药物也不能同服，比如酒心巧克力、蛋黄派、荔枝、酒酿圆子、含有乙醇辅料的藿香正气水等。

▲ 常见疑问

1.说明书上写着一日三次，是在三餐前后吃吗？

这儿的「一日三次」指的是每 6-8 小时一次，并不是要大家随着三顿饭的时间来服用。否则的话，晚饭和第二天早饭的间隔时间那么长，药物对抗细菌的效果就会大打折扣。

2.听说可以把阿莫西林胶囊掰开，撒在伤口上用？

不可以，口服药物不可以用在皮肤表面。

口服制剂设计原理是适合胃肠道的，而胃肠道表皮和皮肤表皮结构并不一样。

盲目滥用不仅起不到理想的效果，反而可能会加重皮肤刺激症状，引起过敏或者感染等严重后果。

3. 儿童阿莫西林吃完了，能不能拿成人药物减半给孩子吃？

千万不要，儿童是不是缩小版的成人！

孩子的肝、肾等重要脏器还没有发育成熟，用药时刻不能将成人药“小儿减半”服用。请大家谨记一点，「是药三分毒，给娃用药一定要遵医嘱」！

现在，大家都认识到阿莫西林的真面目了吧~如果发现身边还有人把抗生素叫成消炎药，快把文章丢过去。

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