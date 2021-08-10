孩子被欺负了，该不该教导孩子“打回去”？

最近在看的一档综艺，真的是令我大开眼界。

之前咱们也写过这档综艺的另一件事情，详戳链接：4岁女孩哭的令人心碎：我们该如何和孩子谈论死亡，今天来看看另一段视频：

因为一个误会，两孩子起冲突

在节目中，一些明星会以教官的身份参与带娃。引起争议的这个片段中教官是王弢，可能大家不太熟悉，他是体操冠军刘璇的丈夫，自己身份是央音的一名教授。

从片段中可以看出，其实这场冲突完全是源自一个误会。事发时，维尼宝宝正坐在地上休息，完全处于放空的状态，这时教练让大家集合，小薯条宝宝就想提醒维尼，随手揪了一下他的头发，并且立马说道：“我是叫你起来的。”

可能是孩子下手没轻没重，也可能是维尼放空状态突然被打断，以为自己受到了欺负，总之他很快站起来回击了小薯条——狠狠地揪了一把小薯条的头发。

王弢当然注意到了这一幕，但是面对哭泣的小薯条，他第一反应不是安抚，而是略微强硬地说：“没事！不哭！不哭！不哭！不哭！”

接着完全不顾小薯条还在哭泣的状态，抓着他的手，放在维尼头上，让他“抓回来！使劲！”

小孩子之间打打闹闹是难免的，维尼和小薯条的冲突不算多意外，但是王弢的处理办法的确让我满头问号。

在事后的录制中，他解释了自己的想法，“当时想另辟蹊径，决定让维尼也来体验一下，这种被欺负的感觉。”

本来以为大家都会反对这种教育方式，没想到还真有不少支持的。

一味教导孩子“打回去”，起不到作用

为什么我们不提倡这种直接的“打回去”教育呢？很简单，因为这样做并不能降低孩子受到的伤害。

就以小薯条为例，当王弢拿着他的手要求他去揪维尼头发时，他有表现得开心满足吗？没有，从视频里就可以看出，他并不想这么做。

甚至在一定程度上，王弢的做法起到了相反的结果。小薯条并不是一个攻击性强的孩子，他一开始也是出于好意提醒维尼，而维尼也不是有意要打架，只是误以为自己受到攻击，奋起反抗。本来是解释清楚就可以化解的矛盾，却因为王弢的强硬做法，加剧了孩子之间的冲突。

另一方面，王弢的做法很容易让我们想起另一个场景。当孩子在外面受了欺负，回家向父母哭诉时，得到的不是温柔的安慰和坚定的支持，而是责骂：

“你为什么不打回去？”

“别人有手你没有啊？怎么就欺负你呢？”

“被打就只会哭，下次他还要打你，你就不会还手啊？”

对一个刚刚受到欺负的孩子来说，这无异于再给他一拳重击。不仅小伙伴打他，父母也不支持他保护他，全世界都跟他作对，哪里都不安全。

更何况，还有个很现实的问题，让孩子“打回去”无非两种结果：孩子打赢了，学到了“用拳头讲道理”，变得越来越爱用暴力解决问题；孩子打输了，旧伤未愈又添新伤，再被狠狠嘲笑一番。

事实上，无论哪种结果，都不是我们想要看到的。

正确地“反击”，不要沉默

我们不支持“打回去”，并不意味着我们认同孩子要忍受被欺负。

当然在教导孩子反击前，我们也要首先弄清楚究竟发生了什么事。比如小薯条和维尼这次冲突，并不能被定义为谁被“欺负”了，只是一次误会，两个孩子讲清楚，然后互相道歉，这事其实也就过去了。

但如果孩子在外面真的遭遇了蓄意的针对性的欺负，还是有必要让孩子学会如何反击的。

1.教会孩子勇敢说“不”

在人际关系中，每个人的感知其实都是不一样的，有些孩子不敢表达自己的真实感受，这样就很容易处于吃亏的位置。

我们要让孩子认识到，拒绝别人是一件很正常的事情，当别人的所作所为让你感到不舒服，就该告诉他自己不喜欢这样。面对别人的欺负时，也要勇敢地说：“我不喜欢这样，请你停止！”

2.教导孩子学会寻求帮助

如果当你明确表达了自己的不满，对方仍然不停止，就要教导孩子懂得寻求他人的帮助。

《隐秘的角落》中就有这样的情节。当朱朝阳被同学欺负、故意撞倒在地时，他只是默默站起来离开；当同学嘲笑他，把他的水偷偷换掉时，他也只是自己一个人默默承受。

这样导致的后果就是朱朝阳内心越来越无助，越来越绝望。如果他能及时告诉老师，或者和妈妈说说，和爸爸聊聊，事情也许不会继续下去。

3.让孩子永远信任父母

当孩子被欺负哭诉时，我们既不能责怪他“为什么不打回去”，也不能告诉他“忍一忍装没事”，那么身为家长，到底该怎么做呢？

首先要认可孩子的情感，安抚孩子的情绪，“你被人欺负了肯定很痛吧？这种事情肯定会很伤心的，不过没关系，我会站在你这边保护你的！”

然后了解事情的经过，“来告诉妈妈，到底发生了什么事情？他为什么要动手啊？你有没有告诉老师？”

最后一定要给出具体的行动，不要和稀泥敷衍几句了事。如果是对方的错，可以当着孩子的面联系对方的家长，用实际行动告诉孩子，我会保护你。

有了父母的支持，孩子就会更有底气，也会更有安全感，更愿意和父母讲述自己遇到的事情，诉说自己的心声。

孩子在成长的路上，难免会遇到欺凌相关的事情，我们不仅要教会孩子不主动去霸凌别人，更要教会孩子如何处理这类事件，不要忍气吞声，不要硬碰硬，寻求更强大的帮助。

我们不可能时时刻刻陪在孩子身边，让孩子学会如何自我保护，才是对他们最好的保护。

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