给宝宝温奶，新手父母最容易犯的3个错

给娃温奶可以说是为人父母的必备技能，但不少新手父母会在温奶上出错，给宝宝健康带来不利影响，我们一起来看看：

给孩子温奶的几个常见误区

1.将奶长时间放入温奶器中

宝宝常常喝几口就睡着了，不少妈妈便将剩下的奶水一直放在温奶器中保存，等宝宝睡醒后再给他喝。事实上，这样做是不科学的。奶粉冲调好后马上喝是最好的，不但温度合适，而且可以防止发生变质和细菌繁殖。

如果要把奶在温奶器中，存放时间不能超过3小时。

2.用开水温奶

不少新手妈妈认为，温奶就是把用开水烫一下，并非如此。开水温度过高，会使奶液中的营养成分发生变性，导致奶液的营养价值大幅降低。冲泡奶粉也是一样的道理，不能用开水冲泡奶粉。

3.用微波炉热奶

有的妈妈将奶放进微波炉中直接加热，认为这样温奶既快速又方便，但微波炉加热温度较高，有可能导致奶粉中的营养成分发生变质或流失，不利于宝宝健康成长。另外，直接用微波炉加热会使奶液过烫，无法直接给宝宝喝。

给宝宝温奶的正确方法

1.使用温奶器

温奶器又被叫做热奶器或暖奶器，可以加热从冰箱里取出的鲜奶，也可以对提前冲泡好的奶粉进行适当保温。

2.隔水烫热法

把奶瓶放在热水中，通过“水浴”提高奶液温度。使用这种温奶方法非常普遍，但奶温不好控制。因此建议大家，不要用过热的水来温奶，温奶过程中要经常摇晃奶瓶，让奶液均匀受热。

妈妈给宝宝温奶前，一定要先把热水准备好。盛水的容器要放得下奶瓶，并且温奶时水位要高于瓶中奶量，但不要超过奶嘴。温奶后，妈妈要先滴几滴奶液在自己的手腕处，测试一下温度是否合适。等奶液温度变得适宜后，再给宝宝喝。

宝宝吃剩的奶该如何处理？

奶水营养丰富，但很容易滋生大量细菌，如果将奶留到下一顿给宝宝喝，最好将其放入冰箱保存，等下次要吃时再取出加热。请注意，不要将新冲泡的奶水和上次剩下的混合一起给宝宝喝。建议大家先给宝宝喝新鲜的奶水，再喝上次剩下的奶水。

如果可以的话，最好给宝宝喝新鲜的奶，上次剩下的奶不建议给孩子喝。

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