吃得饱≠有营养，教你科学做辅食

宝宝每顿饭都吃得干干净净，是不是就代表他吃得有营养呢？当然不是。想让宝宝健康成长，一定要学会正确的烹饪方式。今天，育儿网小编就来教大家如何科学做辅食，一起来学习下吧~

孩子吃饱≠营养均衡

有的宝宝有挑食的坏习惯，只吃他喜欢的食物。宝宝这样吃，吃饱也不难，但难以摄取到均衡的营养，对健康发育十分不利。

孩子多吃≠全都能消化

孩子吃的越多，父母就越高兴。但小编要提醒大家，宝宝年龄小，消化系统还没有发育完善，食物的消化速度会相对慢一些。如果孩子看到他喜欢吃的食物就停不下嘴，会使胃无法休息。经常吃得太饱太撑，会增加消化系统的负担，进而引发消化不良，导致宝宝出现腹胀、腹泻等不适。

如何科学做辅食

食材含有多种营养成分，但在烹饪过程中有可能造成营养流失。妈妈烹饪方法不正确，即使宝宝每顿饭都吃得很好，也不代表他可以摄取到全面又充足的营养。下面分享一些常见食物烹饪方法，帮助各位妈妈锁住食材中的营养，促进宝宝健康成长。

1.鸡蛋

鸡蛋的烹饪方法有很多，可以炒煮也可以油炸。采用不同的烹饪方法，营养的损失程度也有所不同。一般来说，煮蛋和炒蛋，营养流失较少；油炸鸡蛋，不但营养流失较多，还会让宝宝摄入更多油脂。

2.大米

有的宝宝喜欢吃汤泡饭，不少父母对此也不介意，他们认为只要宝宝把吃饭了就可以了，汤泡饭不仅可以喝汤，而且米饭在汤中泡过后味道会更好。其实这种观点是错误的。孩子吃汤泡饭时通常不会咀嚼，或者咀嚼几次就会直接吞到肚子里。汤水会稀释胃酸，再加上米饭没有被嚼透，会增加胃部的消化负担。

3.蔬菜

蔬菜应先洗净再切块，妈妈切菜时不要切得太小，太短。等水烧开后再下菜。蔬菜不必煮太久，在沸水中烫一下就可以捞出了，也没有必要加入调味料。

4.鱼、肉类

肉类食物经过大火爆炒时，营养流失最少。鱼和肉在炖煮、红烧时，维生素流失最为严重。另外，炖煮鱼汤或肉汤会使糖和蛋白质发生水解反应，导致食材中的水溶性维生素、矿物质溶解在汤中。

为宝宝做饭时，不要让他早地接触成人的口味，也不要只做他爱吃的食物。另外提醒大家，宝宝1岁前，无需在食物中添加盐。

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