太坑娃！无脑父母竟拿奶茶当母乳，这些谣言也别轻信！

为人父母，有些人真的不配！连宝宝的口粮都能糊弄，不仅是无知，简直是不把孩子当回事！

母乳是宝宝最健康最安全的口粮，对母婴的远期健康产生诸多益处，这点应该没人不知道吧~在这方面，不管是WHO，美国儿科学会，还是我国妇幼营养学会的观点都是一致的：

母乳是婴儿最理想的食物，0-6个月提倡纯母乳喂养。如果不能母乳喂养或者母乳不足，能且只能使用配方奶粉。

但竟然有人讲，他的员工只给女儿喝某奶茶，只给儿子喝喝某花生奶！看到这个视频时，我真的是气炸了！再一看有那么多点赞和转发，自闭了！

关于母乳喂养的那些事，即便以前不知道，每一位妈妈孕期时，建卡之后，生娃后，医生都会给科普指导啊~退一步讲，都升级为爸妈了，自己都不做一点点功课吗？竟然搞“一口都不吃母乳”的奇葩事！这不仅是蠢了，是有毒！

不过，后来我冷静下来，发现视频中的女婴胖乎乎不像是从出生到6个月大一口母乳不喝，只喝某奶茶长大的！如果一个小宝宝靠奶茶为生，那早进ICU了。

所以这个视频很有可能是po主为流量而编造，我也真心希望这事是假的，不然宝宝有那么无知的父母也太惨了。但不得不说一句，有些人为了吸引眼球，真的是毫无底线！

别误信谣言断了宝宝口粮！

每年8月1日-8月7日是国际母乳喂养周，对就是这周，今年的主题是“保护母乳喂养，共同的责任”。希望全社会都能积极支持和鼓励母乳喂养。

但现实生活中，不少妈妈因为种种原因没能坚持母乳喂养，最常见的就是陷入误区。这里为大家今天说说最坑妈又坑娃的3个谣言：

1.没下奶快请催乳师？

可别乱花钱！

产后前两天，宝宝基本上都在睡梦中度过，这个时候妈妈没有泌乳的迹象，可以上吸奶器，尝试由轻到重给乳房进行安排和吸奶动作。如果哺乳有困难，请咨询产科医生、儿科医生或专业的母乳喂养指导师。

注意了，千万不要大力揉搓、拉扯的方式来催乳，但现实是很多催乳师就是这么干的。也不建议喝一些中草药（例如通草）来催乳，毕竟是药三分毒，很多中草药的有效性和毒副作用未经验证，可能会伤害到宝宝。

2.有些人天生就没有奶水？

别乱说！

即便理论知识丰富，实践起来也不会一帆风顺呀~母乳喂养也是如此，等真正哺乳时可能会出现没有奶水的情况。

但我肯定的告诉大家，只要宝宝的吮吸充足有效就能产生足够的母乳。很多时候之所以没有奶水，是因为宝宝衔乳姿势不对、无效吮吸造成的。

如果你发现宝宝总是咬你，总是急不可耐的样子，你的乳头总是受伤，那么很可能是宝宝衔乳姿势不正确。正确的衔乳姿势的是，宝宝的上下唇直接接触乳晕（记住，不是乳头），舌头挤压乳腺管，排空其中积存的乳汁。

3.得了乳腺炎就不能喂奶了？

并不是！

其实，如果病情不严重，一般排空乳汁（哺乳或者吸奶器吸出），并用热敷和冷敷交替使用，即可缓解。相反，随意停止哺乳，会使乳腺炎加重。

如何已经不仅是轻微的乳腺炎和乳房胀痛，乳腺发生严重感染，那么可以在医生指导下使用止痛药（布洛芬）和抗生素。你需要做的是，如实告诉医生你的情况，医生会给你开出哺乳期服用的药物，然后遵医嘱边吃药边哺乳。

大家别担心，通常乳腺炎没有严重到非得住院治疗、医生严令停止哺乳的程度，都可以正常哺乳。

“胸小就没奶”“六个月后奶水没营养”“感冒了就不能喂奶了”……关于母乳喂养的谣言还有很多，希望大家都能火眼金睛辨真相，而不是随随便便放弃哺乳。

该停就必须要停！

不过，哺乳再好，某些特殊情况下也必须要停下来。毕竟妈妈和孩子的健康永远要排在第一位。

△ 妈妈

1.服药期间

具体建议遵医嘱。一般大部分口服药物（治疗代谢性疾病、精神疾病的药物，化疗药和带有放射性同位素的药物除外）在乳汁中的浓度很低，短期、少量服用不会对宝宝产生明显的副作用。但如果哺乳期妈妈需要长期、大量服药时，就得事先咨询医生，必要时暂停哺乳。

2.疫苗接种期间

通常，疫苗是比较安全的。但哺乳期的妈妈禁止接种天花疫苗和黄热病疫苗，如果接种了应立即停止哺乳。

3.病毒感染及其他

这里主要说的是艾滋病病毒，如果感染了WHO 建议最好选用奶粉等其他喂养方法。另外，酗酒、抽烟和吸毒的妈妈也应放弃哺乳。

△ 宝宝

1.乳糖不耐受

由于缺乏相应的乳糖代谢酶，这些宝宝吃了含有乳糖的母乳或配方奶粉后无法吸收，会出现腹泻、呕吐等症状。

2.苯丙酮尿症

相比牛奶，母乳中的苯丙氨酸的含量比较低。但是缺乏苯丙氨酸羟化酶的婴儿一旦进食过多的母乳后，会致使苯丙氨酸在体内积聚，严重时可造成智力障碍。如果宝宝患有苯丙酮尿症，应服用特制的配方奶粉。

坚持母乳喂养不易，希望大家不要因为暂时的困难轻易放弃（特殊情况除外），也希望这个社会给母乳妈妈们更多的理解和支持。

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