冰淇淋折纸，夏天的滋味~

甜甜的草莓冰激凌人人爱！看着橙色高温预警，心里想着就是甜甜的、凉凉的冰激凌，心动就行动，今天教大家制作折纸冰激凌，草莓味的，约吗？

所需材料:

卡纸(牛皮纸色、淡紫色、红色)，A4打印纸，彩纸(粉色、绿色)，双面胶，马克笔。

制作过程:

1.甜筒托：粉色彩纸剪一块边长约7厘米的扇形，红色马克笔画一些倒三角作为草莓，绿色马克笔画叶子，中性笔点小点，画好草莓，卷成锥形，修整圆边。

2.甜筒：牛皮纸色卡纸(浅棕色也可)剪一块直角扇形，深棕色彩笔打菱形格，卷成锥形，修整圆边。草莓装饰纸套在底部，粉色纸剪一条波浪边贴在蛋皮上端，甜筒完成。

3.奶油顶：白色a4纸剪正方形(大小根据甜筒而定，我边长20厘米做得有点大了)，对角折折痕，翻面以后对折对折痕，压回中间折痕折出四个角的立体三角形，长边为底边折出中线。三色马克笔宽头(颜色可自选)如图的方向依次画线，四个面都要画，尽量每个颜色的线条都对齐，这个过程没啥难度，就是比较废笔，亲亲们选色记得选墨水比较足的。

4.画好的奶油顶延中线折回卷一卷，如图，每个角用双面胶固定在相同方向相邻角的1/3处，四个角都固定好，固定在甜筒里，可以根据甜筒的大小灵活调整角固定的位置。

5.装饰:

（1）牛皮纸色卡纸边角料剪两根宽约0.5厘米的细条，画斜杠，一根卷成螺旋状，再将两根“巧克力棒”固定在奶油顶上。

（2）红色卡纸剪一个三角形，中性笔点小点，绿色彩纸剪出草莓叶子，贴在草莓上，最后固定在奶油顶上。

（3）红色卡纸剪两个相连的圆，牛皮纸色卡纸剪枝，同样固定好。

做好的冰激凌固定在淡紫色卡纸上，画上一些装饰，完工。

这个夏天有点热，有点甜！

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