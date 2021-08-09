胎动位置为何总偏一边？原因有三

不少准妈妈发现胎动总是偏向一边，就担心自己的身体有问题。甚至民间还流传着一种说法，说胎动偏左怀的是男宝宝，胎动偏右怀的是女宝宝。其实，胎动总是偏向一边和胎儿的性别无关。今天小编就给大家科普相关知识，赶紧来看一看吧。

1.胎儿偏好不同

胎宝宝生活在妈妈的子宫中，在羊水中自由活动。但有的胎儿就喜欢在左边“玩”，胎动的位置自然会偏左一些。

2.和胚胎着床位置有关

着床位置就是受精卵在子宫上“着陆”的位置。受精卵成功在子宫上着床后，通过子宫获取营养，逐渐形成一个小胚胎。胚胎经过一定的时间发育，就长成小小人儿了~

受精卵的着床位置是随机的，如果它在子宫左侧着床，胎宝宝就会在子宫左侧生长，胎动的位置也会偏左。这是正常情况，准妈妈无需过于焦虑。

3.子宫位置影响

由于生活习惯不同，很多准妈妈的子宫位置会发生一定的偏移。如果准妈妈的子宫位置偏左，胎宝宝的胎动位置也会偏左，反之亦然。

最好采用左侧卧姿睡觉，这样可以给胎宝宝更多的活动空间，有利于他的健康发育。

通过胎动次数了解健康情况

事实上，妈妈注意观察胎动的次数和力度，可以了解胎宝宝的健康情况和发育情况。

通常而言，孕28周左右，胎动变化有一定的规律。比如说，准妈妈吃饭后1小时，胎宝宝会出现不同程度的胎动，一次胎动5分钟左右。

准妈妈通过数胎动次数，可以判断胎宝宝是否健康。胎动每小时3次，说明胎儿情况正常。如果胎动次数大于3次，可能是胎宝宝活动较多，并不是什么大问题。如果胎动次数小于3次，准妈妈要警惕起来，多观察几小时看看，如果还是不正常，最好去医院就诊。

TIPS：准妈妈不要经常摸肚子

准妈妈和胎宝宝“交流”时，不要频繁摸自肚子。经常摸肚子有可能会脐带绕颈，威胁生命安全。

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