宝宝多大可以认出麻麻？没你想得那么简单

你知道吗？宝宝能认出妈妈是一件不太容易的事情，如果你的宝贝开始黏你了，恭喜你啊，宝贝又进步啦~

那么，宝宝多大可以认出妈妈呢？都是通过什么方式认出妈妈呢？今天为你解惑。

宝宝是怎么认出妈妈的

1.记住妈妈

宝宝能在大脑中记住妈妈的影像，清楚自己和妈妈的亲密关系，因此会越来越依赖妈妈。有的宝宝比较认生或者有较高的心理需求，他们在妈妈离开后会哭闹，不愿他人触碰。

2.通过心跳、气味和声音

研究发现，宝宝还在子宫里时就可以记住妈妈的心跳和声音，出生后听到妈妈说话就会做出一定的反应。宝宝刚出生时视力较差，看不清妈妈的脸，但可以记住她的味道和躺在她怀中的感觉。

3.看妈妈的脸

宝宝满月后，视力发育有了很大的进步，可以在20厘米以内看见妈妈。同时，他们的大脑也开始发育，看到妈妈时会努力记住妈妈的脸。

宝宝4个月大时可以用眼睛辨别不同颜色，用手触摸看见的事物。因此，他们被妈妈抱在怀中时，总是用手去摸妈妈的头发和脸。

让宝宝认识其他家人

宝宝和妈妈建立良好的依恋关系非常重要，但如果不能接受其他人，也会对未来的生活和成长造成影响。

1.长大后变得敏感

宝宝如果太黏妈妈，会变得很敏感，不容易和他人亲近。只有别人对他们十分友好时，他们才知道该怎么和人相处。宝宝长大后，有可能患上社交恐惧症，表现出对妈妈很强的依赖性。

2.让妈妈更疲累

宝宝和妈妈更亲近，妈妈就需要投入更多的时间和精力照顾他们的饮食起居，每天就会很辛苦和劳累。另外，妈妈把全部精力都放在宝宝身上，很容易迷失方向。

3.影响性别认知

不管男宝宝还是女宝宝，经常和妈妈相处，会给他们的性别认知带来不利影响，尤其是对男宝宝来说。

宝宝应从小和爸爸建立良好的亲子关系，长大后再让他和爸爸亲近就很难了，相处起来有一种疏离感，影响家庭和谐。

如何让宝宝接受其他家人



1.建立信任

有的宝宝非常认生，看见陌生人或不熟悉的人会哭闹，这是因为他们对周围环境感到害怕。所以，爸爸妈妈要及时满足宝宝的需求，帮助他熟悉周围环境，建立起充足的信任感。

2.多照顾宝宝

3岁以下是宝宝的依恋期，他除了需要和妈妈保持良好的亲密关系外，和爸爸建立亲密关系也很重要，从而获得更多的安全感。建议爸爸花更多的时间陪伴宝宝成长，让宝宝和自己更亲近。

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