知名冷饮品牌被曝“垃圾”，冰激凌到底该怎么选？

小荐这两天愈发觉得，“当粉丝”实在太心累了，追个爱豆发现最后他上了法制节目，看中国健儿奋战奥运要帮裁判验个视力，爱吃某个牌子的冰激凌却发现原料有问题······

这事儿要从上个月月底说起。

7月30号，一个知名游戏微博博主，在其微博账号上，爆料知名冷饮品牌“‘和*雪’的所有产品都是垃圾，包括*龙。”

原因是，“国内版里面包的冰淇淋是大比例植物油（更正：没有经过氢化工序）只有少量的奶粉，因此只能称为‘植脂型冰淇淋’”，同时还举例“比如*龙说用进口乳粉，但比例低于 4%”。

而且，该博主还质疑“其在欧洲生产的*龙却是牛奶制作的”。

也就是说，这个在中国已有20年历史的外国冷饮品牌，旗下产品存在“双标”问题，在国内价格居高不下，以高端自居，原材料却以次充好。

此文一出，在夏日炎炎，冷饮大量上市的销售旺季，无异于一记晴天惊雷。

霎时间，大量的评论、争议、解读蜂拥而至。

就连发出该微博的博主，也在发文后认真研究了我国对乳制品，尤其是冰激凌、雪糕等冷冻食品的食品生产标准，并对自己的原博文进行了修改。

而众多营养专业人士也对该博主的内容进行了科普，小荐对其进行了研究和整理，希望尽量避免使用太过复杂的专业术语，用最简单的方式告诉大家这场讨论的结果。

该品牌冰激凌是否存在双标问题

据品牌自己已经删除的回应来看，有，但不是网友们认为的“双标”。

他们是这么说的：

歌词大意，是承认了确实是加了植物油脂，顺带科普了一波冰激凌和雪糕的差别，最后告诉消费者“我们用植物油是为了环保啊亲”还打了波新品广告。

但是有网友发现，国内这个系列的产品配料第一位是水，其次是巧克力、白砂糖、植物油、乳粉（3.7%）。

而国外同一品牌同一系列的产品，配料表中使用的却是milk，牛奶。

当然，水+乳粉=复原乳，就是奶粉冲调，还原成牛奶，跟直接用牛奶有差别但没有到不可接受的地步，就是这含量嘛······

而且，国外这一系列的多个产品也不含有“植物油”成分，有些用的是动物油脂。

最重要的是， 国内的这价格，也不比外国便宜啊！

降低成本这手，资本家太熟了，也没啥好讨论。

但不老老实实承认，避重就轻，还拿“环保”的话题升华自己顺带做广告，这是令中国网友最反感的地方，所以品牌方自己也删除了声明。

是不是这种冰激凌都很垃圾

这个问题，爆料博主的一句话我深以为然：“不要轻易迷信一个品牌，即使同一个产品配料表每年也都会更新，所以还是要以‘产品类型’和‘配料表’作为主要参考依据”。

你可以说“双标”确实可恶，如今中国市场可不是“人傻钱多”，那些甭管国内国外，仗着品牌大，名气响，公关强，就欺负消费者的名牌该醒醒了！

但有一说一，很多人争议的一些问题，从营养学角度说，还是有科学解释的。

最大的就是植物油脂的问题。

确实如品牌方的解释，很多朋友搞错了植物油脂和植脂末的关系。

植物脂（简称植脂），真的不是植脂末。

植脂，就是我们平常做菜用的花生油、大豆油、橄榄油等，做巧克力的可可脂也是。

而植脂末，也叫“植物奶油”、“起酥油”，是植物油加入金属催化剂（镍系、铜－铬系等），通入氢气，这样处理油脂的熔点升高（硬度加大）。因此也有“氢化油”或“硬化油”的诨名，部分氢化过程中会产生“反式脂肪酸”，不氢化或者完全氢化的植物油则不会。

而我们都知道，反式脂肪酸对人体危害很大，形成血栓，影响宝宝发育，影响生育，降低记忆，更容易发胖，世界各国对它都是严格控制。

我国卫生主管部门在2011年10月12日发布的“GB28050-2011”国家标准《食品安全国家标准预包装食品营养标签通则》，其中“4强制标示内容”的4.4条款规定，“食品配料含有或生产过程中使用了氢化和（或）部分氢化油脂时，在营养成分表中还应标示出反式脂肪（酸）的含量”。

所以，加工食品看有没有“反式脂肪酸”很简单，如果成分表里找不到，说明产品就没有。

对了，顺便说一句，有些产品成分表里标注“0”反式脂肪酸的，也可能是含量在0.3g/100g以下，根据我国食品安全的规定，如此低含量对健康不构成威胁的也可以标注“0”，不违规，只要别多吃问题不大。

其实，现在因为对“反式脂肪酸”的认识，很多厂家已经有了更高端的工艺，非氢化植物油技术已被研发出来，可以做到反式脂肪酸为0。至于“和*雪”的产品有没有用这种技术，就不得而知了。

如果仔细看“*龙”产品

包装上确实标注的是“组合型植脂冰淇淋”。国家标准GB/T31114中定义的冰淇淋有三类：“植脂”、“半乳脂”、“全乳脂”，而前的“组合型”就是冰激凌加了脆皮、糕饼、坚果等“零件”，没有就是“清型”。

他们的分类标准可以看这张表：

从蛋白质、脂肪含量看，很难说“全乳脂”就更好，“植脂”就不好。无论是乳脂，还是植脂，它们在冰激凌里发挥的作用是一样的，都是改变冰晶的结构，造就松软口感，不是为了营养。

而且除了反式脂肪酸，别忘了还有“饱和脂肪酸”，这比反式脂肪酸更容易忽略，也更隐蔽。

“饱和脂肪”摄入过多也会增加心血管疾病风险，而动物脂肪中一般含饱和脂肪酸比较多，植物油脂各不相同，比如棕榈油、椰子油里面饱和脂肪酸就比较多。

冰激凌里使用的植脂不是随便弄点油就行，一般都是椰子油、棕榈油等，它们和动物油脂的加工特性比较接近，毕竟冰激淋好吃才是最重要的。

我国标准又不强制标注饱和脂肪的含量，所以不管是哪种类型，冰淇淋这样的冷饮都要少吃。

如果真想吃，买之前直接看一下配料表，排在第一位的如果是牛奶的相对更良心些，至少成本更高。

还有一点，就是网友们质疑国内产品的配料表第1位是“水”，并非牛奶，那吃的这岂不是“水”货。

这么理解其实不对。

上文小荐说过，国内的“*龙”产品使用的是水+乳粉得出的复原乳，而非国外直接使用牛奶。

复原乳就是奶粉冲调，营养价值有损失但非常有限，并不会比牛奶低很多，出于压缩成本的考虑，只能说外国佬太鸡贼。但除了“水”，还得看乳粉含量多不多，标注清不清楚。

到底还能不能愉快滴吃冰激凌

说真的，冰淇淋不仅是一种极具诱惑力的美味享受，好的原料可以让它做到富含优质蛋白质、乳糖、钙、磷、钾、钠、VA、VE、VB·······等多种营养成分。尤其是加牛奶、乳清粉、鸡蛋等配料，在一干冷饮中是营养价值最高的存在。

有的冰激凌，100 克中含 126 毫克的钙，还有 2.4% 的蛋白质。

说它垃圾有点冤枉了。

而企图用“传统中医”理论说中国人不吃冷食的，麻烦好好学习一下历史。

古代商人贩冰图

据陶榖《清异录·馔羞》载：“（唐敬宗宫中）清风饭……用水晶饭、龙晴粉、龙脑末、牛酪浆调。”描述盛夏时皇帝吃到冷食种类多样。

但是冰激凌也不是没有缺点，那就是糖含量太高，容易能量过剩，也就是容易发胖！

有没有吃一份冰淇淋，你意犹未尽，还想“加赛”的感觉？

这一切都是因为糖上瘾，人的味觉细胞中有很多甜味受体，吃了含糖高的甜味食品后，甜味会通过神经传导，影响体内荷尔蒙，抑制大脑发出“饱”的信号，而促使大脑不断发出“摄入糖分”的信号。

一天糖的摄入量最好最多不超过50g，控制在25g以下。

但是吃冰淇淋就很容易糖超标，比如吃一支“和*雪”的“可*多”草莓口味冰淇淋，糖含量17g，别忘了还有脂肪8.3g呢，这两个热量大户分分钟让你一天能量超标。

再加上，冰激凌不会清汤寡水，还会加各样添加剂，什么乳化剂、增稠剂、甜味剂、着色剂、食用香精……

虽然正规品牌会合法使用，但合法不一定健康，能能少接触一点是一点，尤其是孩子。

所以，如果想在夏天感受冰激凌带来的小美好，我给你一些小建议：

1.看成分表，不选有植脂末、起酥油、人造脂肪、麦淇淋、氢化植物油的，如果不会看，就选“无添加糖”、“0脂肪”的冰淇淋。

2.还是看成分表，糖、糖浆、巧克力、色素、增稠剂等，排名越靠后，添加越少越好。

3.看配料表，尽量选择配料表第一位是生牛乳、牛乳、灭菌乳、酸奶、稀奶油的。但如果有喝牛奶腹胀、腹泻等乳糖不耐受情况，这类原料排名越靠后，说明添加的比例越少。

4.如果要口感顺滑、鲜香味浓，选乳制品占比多的，如果配料里还有蛋黄，口感会更加顺滑。

5.如果怕胖，尽量选择小份的，水果、坚果含量高的冰激凌。

6.1岁以下的婴儿不要吃冰激凌，1岁以上要尽量少吃，舔舔即可。吃的时候也不要一口吞下，要经过口腔、食道的加热。

为了防止孩子影响正常进餐，尽量买小份的，三餐前也不要吃。

吃冰淇淋之前一定要洗手。囤货时一定要把冷冻室清理干净，把冰淇淋和生鱼、生肉、冷冻生蔬果等分开储藏，避免交叉污染。

前有钟*高，后有和*雪，咱消费者要的是明明白白的消费，希望厂家能“耗子尾汁”，讲点“武德”。

而我们，保持一个良好的膳食结构，规律作息，养成爱运动的好习惯，合理的享受美味，才是健康的生活方式。

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