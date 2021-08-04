南京新冠确诊病例最小仅8个月！如何保护好我们的孩子

南京突发新冠疫情，牵动全国人民的心！据不完全统计，已经波及包括湖南、北京、四川、重庆等15个省市。截止8月3日，已有220名确诊病例，而在此处确诊病例中，有多名儿童感染，最小的患者仅有8个月大。

作为一名母婴编辑，身为一名宝妈，看到这样的讯息无疑是揪心的。毕竟，新冠病毒来势凶猛，大人都防不胜防，更何况是防护意识不强的孩子！

敲个重点，本次疫情呈多点散发态势袭击全国，而元凶是德尔塔病毒，这种变异病毒与当年从武汉爆发的新冠疫情相比，病毒载量高、传播能力强、传播速度快，广东广州曾出现无接触情况下14秒病毒传播案例！而且转移时间长，可以说比以往更猛更狠，而其症状也有很大的不同：

在8月2日的南京市新冠疫情防控新闻发布会上，南京市卫健委副主任杨大锁表示，目前收治的14岁以下确诊病例病情稳定，儿童病例多以家庭为单位的聚集性发病。考虑到患儿的心理需要、生活、成长等所需，南京市公共卫生医疗中心专门设立了儿童病区，在国家和省专家组指导下，由南京市儿童医院医疗队32名医护人员整体负责，为了更好开展新冠肺炎患儿救治，专家组还制定了精细化的方案，进行规范管理。

此外还纳入了成人团队来共同管理，并且以家庭为单位整体收治，并按家庭分配病房。可以说，这一举措相当贴心了，为南京卫健委点赞！

而经过专业团队的努力，目前孩子们的病情都相对稳定，多数都是轻型，极少数是普通型，不存在重症病例，仍在持续观察中。

由于孩子自身防护意识薄弱，更需要家长做好防护工作。在此次发布会上，儿童医院大内科主任、呼吸科主任赵德育医生呼吁，在特殊时期不要带孩子去医院！如果小朋友无外出史，出现了发热、咳嗽等问题，建议先居家观察。如果要到医院就诊，期间一定要做好隔离、戴上口罩，但赵主任同时提醒，年龄极小婴幼儿不宜戴口罩，否则容易引起窒息。

具体可点开下面这段视频。疫情之下，我建议每一位家长都听听赵主任的意见，做好必要的功课：

既然小宝宝不宜戴口罩，那么家长又该怎么帮他们做好防护呢？下面这几条实用建议，有必要好好看看：

1.家人要主动戴口罩

即使大人没有症状，也可能是带病者，因此大人首先要自觉防疫。外出时，必须戴口罩，如果有打喷嚏、咳嗽等行为，应立即用手臂遮挡口鼻，之后好好将手臂清洗干净。如果是用纸巾遮挡，则要立即将纸巾丢入封闭的垃圾箱中，并及时洗手。

2.房间定时通风

建议每天将各个房间通风2、3次，每次半个小时到一个小时，如果家里有空气净化器，就每天定时运作，如果有紫外线消毒设备，也可每天定时消毒。

3.不要亲吻孩子

在这个特殊时期，请克制住自己，不要亲宝宝啦！也不要和孩子一起吃同一个食物，不要对着孩子呼气，也不要和孩子用一个餐具。有的老人见食物烫，会用嘴吹一吹，也需禁止，建议自然变凉或者用电风扇吹凉。

4.做好家庭消毒工作

每日做好居家环境卫生工作，建议每天用酒精将家里的物品表面都擦拭一次。父母经常用的手机不要给孩子玩，平板电脑、手机等电子设备每天都要消毒。

宝宝的日用品、玩具等，每日要高温消毒，无法耐高温的物品则放在阳光下暴晒或者用酒精擦拭表面。

地面要保持干燥，死角区域避免潮湿，以免细菌、病毒产生。

5.勤洗手

疫情期间，无论是大人，小孩都要勤洗手。这一动作有助于降低传染病的流行，保护大家免受传染病的侵害。除了新冠病毒，流感病毒、手足口病毒、沙门氏菌、呼吸道合胞病毒、甲肝病毒等病原体都可以通过正确洗手来预防。

所以，请带着孩子学会并坚持洗手这件事。饭前便后、从外面返回、咳嗽手捂过口鼻等时候，用肥皂(或洗手液)流动水洗手，用含酒精的免洗洗手液消毒液也行。当然，如果条件允许，最好用流动水。

并告诉孩子，如果不确定自己的手是不是干净，那么可别用手用触摸自己的嘴巴、鼻子和眼睛。

6.尽可能不要去公共场所

特殊时期，需要外出的家长，要实行“两点一线”上下班模式，尽可能不要去公共场所，从室外回来后要立即更换衣服鞋子，丢弃口罩，做好彻底的清洁工作后再接触宝宝。如有其他生活需求，建议手机外卖、网上购物的形式，避免自行去人多的区域。

众志成城，相信我们一定能打赢这场疫情战！

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