孕早期肚子疼，正常吗？有些情况需留意！

有的孕妈发现，自己怀孕后常常感到肚子痛，这是怎么回事，需要去医院吗？其实，孕期肚子疼痛有很多种原因导致，有的是正常的生理反应无需治疗，有的是异常反应需及时处理。

孕早期肚子疼的正常反应

随着胎宝宝的发育，子宫逐渐变大，刺激周围骨骼，导致孕妈感觉到隐隐的牵拉痛。这些疼痛都是孕期的正常反应，通常无需特殊治疗。如果孕妈妈感觉肋骨钝痛、腹部疼痛，可通过抬高手臂来缓解。

孕早期肚子疼的异常反应

孕早期，如果孕妈妈感觉疼痛持续时间长，同时还伴有出血表现，一定要引起重视，这有可能是宫外孕或子宫附件疾病引起的，应及时去医院做详细检查，排除先兆流产或是宫外孕，再做全面检查，以排除其它子宫附件疾病。如果孕妈妈有流产、宫外孕病史，更要小心谨慎。

孕早期左侧肚子痛

左侧腹痛通常出现在左下腹子宫一侧或两侧，呈钝痛、隐隐作痛或牵涉痛。走路时间长或是改变体位时，痛感更严重。如果是备孕期感到如果是左侧腹股沟出现疼痛，有可能是受精卵正在着床。

孕早期右侧肚子痛

孕早期右侧轻微肚子痛是正常现象，通常是子宫增大刺激周围骨骼造成。这种疼痛一般可以忍受，持续时间也只有十几二十分钟。如果长时间感到疼痛，孕妈最好去医院就诊。

有的孕妈还会有恶心想吐的表现，这主要是胃酸分泌过多引起，一般无需治疗，只需要注意饮食清淡即可。如果孕妈妈没有胃口，可以少食多餐，从而摄取充足的营养保证胎儿的正常发育。

小提醒：

对孕妈来说，孕早期很重要，当感觉到小腹疼痛时一定要引起重视，必要时需及时去医院就诊。

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