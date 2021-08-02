出生只为战胜中国队的伊藤美诚，丢掉的绝不止比赛

作为国球，乒乓球赛一直备受关注。奥运会女子乒乓球单打比赛，想必大家都看了吧，太太太太太爽了！

孙颖莎4:0大比分战胜日本选手伊藤美诚，毫无悬念晋级决赛。

为什么这场比赛关注度如此之高呢？因为对阵的伊藤美诚，可是个“话题人物”。

被誉为“天才少女”的伊藤美诚，抛开技术层面先不说，在人品上可是相当不讨喜。以至于在她输掉比赛后，网友们的评论一边倒“她活该”。





我们一向尊重对手，坚持“友谊第一，比赛第二”的理念，除非对手毫无风度。而她，正是一个极端的例子。

不过伊藤美诚之所以变成这样，她妈妈的教育“功不可没”。

被设定好的“鸡娃”一生

说起来，伊藤美诚也算是出生于乒乓世家。她的妈妈伊藤美乃莉，初中开始练习乒乓球，大学参加全国比赛，婚后也一直为俱乐部效力。

伊藤美乃莉是一位很有野心的母亲，她的人生座右铭是“不要半途而废，以顶点为目标“，在教育女儿这方面也彻底的贯彻了这一理念。

当伊藤美诚还是胎儿状态时，美乃莉的“乒乓球胎教”便开始了。她一边收看乒乓球比赛，一边通过卷纸纸芯和胎儿进行“比赛解说”。

胎教成果如何，不太好说。但是当伊藤美诚2岁时，却突然提出自己想打乒乓球。美乃莉非常开心，迅速为她购置了乒乓球拍，开始当起了陪练。

为了让伊藤美诚在家里有一个可以练球的地方，美乃莉从横滨搬回娘家静冈，背上2000万日元的债务，购入了一套木制二层住宅。

花下如此重的血本，可想而知，望女成凤心切的伊藤美乃莉也不会放松对女儿的训练。

早上去幼儿园之前，和从幼儿园回来之后，当别的孩子都在开开心心玩耍的时候，小小的伊藤美诚已经在练球了。每天的训练时间大约在7—8个小时，有时甚至会练习到凌晨2点钟。

不光是训练时间长，训练过程中，伊藤美诚还要承受来自母亲的无情嘲讽。

“从这个方向打来的球，你接到是理所当然的事情吧！”

“这个球你打了些什么？！集中精力！”

甚至为了防止伊藤美诚借上厕所为名补觉，伊藤美乃莉在厕所里贴了她输掉比赛的照片来刺激她。当伊藤美诚在厕所里待的时间超过三分钟，妈妈就会来敲门。

不仅如此，如果伊藤美诚输掉了比赛，妈妈不但不会安慰她，反而会责怪她，进行长达一两个小时的训话；

而当伊藤美诚摔倒时，身为妈妈的伊藤美乃莉第一句话竟然是，“为什么会摔倒？你是不是想故意受伤来逃避训练？”

最让我们感到诧异的是，美乃莉会在伊藤美诚浅睡眠时，在她耳边低语“能战胜中国队的只有你。”

被不断灌输着这样的理念，伊藤美诚也以打败中国队为自己的人生目标。当然，这样的魔鬼教育带来的进步也是很显著的。

7岁时，她拿到了全日本乒乓球赛小学二年级以下组冠军；

9岁时，她又夺得了全日本乒乓球赛小学四年级以下组冠军；

10岁时，打破了由福原爱保持11年之久的最年轻女单获胜纪录；

13岁，获得了国际乒联职业巡回赛德国公开赛女子双打冠军，创下史上最年轻冠军组合纪录；

14岁，打破了郭跃创造的15岁零66天最年轻冠军的吉尼斯世界纪录，得到了国际乒联职业巡回赛女子单打冠军；

15岁零300天时，伊藤美诚在2016届奥运会上，与队友福原爱（Ai Fukuhara）、石川佳纯（Kasumi Ishikawa）在女乒团体铜牌争夺战中以3:1的成绩力克新加坡队，成为奥运历史上年纪最小的乒乓球奖牌得主。

人生不该只有输赢

论实力，她的确时当之无愧的“天才少女”，然而她对于赢的渴望实在太过强烈。

其实远在2012年伦敦奥运会时，伊藤美诚就立志，“要在2020年奥运会拿下个人、团体金牌。”

2016年，她拿到了女乒团体铜牌。日本队将队内的资源向她极度倾斜，竭尽全力培养她。

2017年，在瑞典乒乓球公开赛中，伊藤美诚战胜了中国队，她在采访中表示，“在领奖台上，发现中国选手站在比我们低的位置上，很吃惊。如果三年后的比赛（指东京奥运）也是如此就好了。”

到了2018年，夺得奥地利公开赛女单冠军的她更是公然声称，“欢迎中国队包围我，越是这样，我就越能得到成长的机会。”

而彻底激怒中国网友的则是前几天的比赛，在混双决赛中，伊藤美诚不仅表情阴阳怪气，傲慢无礼，还和水谷隼说“许昕被吓到了，他绝对被吓到了。“

为了赢，可谓是不择手段。

当她赢球时，她便不可一世；当她输球时，就质疑灯光质疑裁判。毫无比赛精神，一心只想要赢而已，偏执又傲慢。

但我们也不能全责怪伊藤美诚，毕竟在那样极端的模式中成长起来的人，很难拥有正确的人生观。

其实冷静想想，伊藤美诚正是极端鸡娃模式下的产物。伊藤美乃莉倾其所有，将女儿培养成了一个奖牌机器，圆自己的“打败中国队”梦想。

这和我们的现状又何其相似，在焦虑的操控下，一场从胎教时期就开始的“鸡娃”赛跑便已展开。害怕孩子输在起跑线，恨不得从学前班就开始给孩子上辅导班。

不仅要比拼学习成绩，课外技能也不能丢。画画钢琴都是基本功，冰球马术要都会一点，最好能掌握小众高端的技能，才好脱颖而出。

孩子累，家长也累，甚至为了让孩子能够进更好的幼儿园，家长们的知识储备量已经到了大学ECO101……

卷无止境，大家投入那么多的结果是什么呢？无非是希望孩子能够有一个光明的未来。

但每个人的天赋本就不同，有些人年少成名，而后江郎才尽，也有些人厚积薄发，大器晚成，这些都是很难在人生初期预料到的。我们不必用一时的成功来给孩子的一生下判书。

北大教授渠敬东曾说过，如果只为了“赢”来确定教育目标，任何时候的成绩名次都会是你的“瘾”，那就像吸大麻一样，最后的结果就是年轻人过早地夭折。

人生不在于输赢，而在于经历的风景，在于体验的喜怒哀乐，在于活着的每一刻。让孩子尽情享受自己的人生吧，不要用一时的输赢来“绑架”他们。

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