育儿牢记“三不要”，孩子更优秀

想要孩子变得更优秀，教育方式很关键，如果教育方式不正确，会给孩子的身心发展带来不利影响。在育儿过程中，要牢记“三不要”：

1.不要纵容孩子的欲望

现在生活水平条件提高了，孩子想要什么，有的家长就立马满足。实际上，这种教育方式不可取，孩子要什么家长就给什么，会使孩子的控制欲和占有欲变强，不利于将来的日常交际。

父母要告诉孩子，想要某件东西一定要看经过大人同意才能买。这样可以让孩子遵守规矩，建立起良好的价值观和消费观。

2.不要纵容孩子的嘴巴

日常生活中，很多宝妈过于溺爱孩子，孩子不喜欢吃某样食物就不给他吃，导致其养成偏食的坏习惯。孩子偏食，不仅会影响身体健康，还会妨碍正常的生长发育。

为了孩子的健康成长，家长一定要及时纠正偏食挑食的坏习惯，并注意调整饮食结构，帮助他补充身体所缺失的营养。

父母在烹饪菜肴物时也要经常变化花样，从而刺激食欲，让宝宝吃得更香。

3.不要纵容孩子的依赖

现在的孩子依赖性很强，什么都依赖家人。吃饭，他们依赖家人喂；玩具依赖家长整理；穿衣也依赖家人。但是孩子太过依赖家人，动手能力就会很差，所以这个习惯也要改。

家长不要什么事都帮孩子做好，而应该培养孩子自己动手的能力。家长要鼓励孩子多动手，并不断鼓励孩子，给他们信心。长此以往，孩子依赖的心理也会慢慢改掉。

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