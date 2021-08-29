宝宝拉绿便！代表什么？

宝宝居然拉出了绿色便便！这是怎么回事？今天，育儿网小编为大家科普相关知识，赶紧来看看吧。

大便发绿，别太担心

新生儿排出的便便大多是是黑色的胎粪，等到消化系统开始工作后，大便颜色变成绿色或黄绿色，随后会慢慢过渡到黄色软便。所以，新生宝宝在过渡期拉绿便是正常现象。

如果宝宝在过渡期结束后继续拉绿便，家长要根据大便质地和排便次数进行判断，找到大便发绿原因并对症治疗。其实，只要宝宝身体健康，饮食和睡眠都正常，家长就无需太过担心。

宝宝大便发绿，家长该怎么做

1.奶粉喂养

有的奶粉含有铁剂，宝宝吃了后肠胃没有完全吸收，就会导致大便发绿。这是正常现象，家长无需太过担心，也不必特意更换奶粉。

2.是否服用药物、接种疫苗、光疗照射

宝宝服用补铁剂或含铋的药物、接种疫苗、接受光疗照射，都会导致大便发绿。几天后，宝宝的大便就会恢复正常，家长不用过于担心。

3.母乳喂养

有的妈妈给宝宝喂奶时喜欢不停更换乳房，导致宝宝吃了太多前奶。前奶含有大量乳糖，宝宝吃的太多无法正常消化，就会拉绿色便便。因此，妈妈喂奶时，要让宝宝吃完一侧乳房后再换另一侧。

若妈妈服用某种药物，也会导致宝宝大便发绿。妈妈只要停止服用这种药物，宝宝的大便就会恢复正常。妈妈生病服用药物期间，一定要遵循医嘱，不要随意用药，以免影响宝宝健康。

4.食用绿色食物

菠菜、西蓝花、生菜等绿色蔬菜中含有叶绿素，宝宝吃了后也会导致大便颜色发绿。面对这种情况，家长无需调整孩子蔬菜摄入量。

另外，宝宝吃含有人工色素的食物，也会造成大便发绿。只要让宝宝停止吃这种食物，大便颜色即可恢复正常。

5.其他原因

宝宝大便颜色变绿除了上面这些原因外，还有可能是是病菌感染造成的，这种情况要及时带娃去医院就诊，对症治疗。

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