班杜拉去世 | 孩子暴力是模仿来的？这位大师60年前用实验证明了

如果这两天各位看官刷微博、短视频或者公众号，也许会看到一位美国老人去世的消息。照片中，老爷子带着黑边眼镜儿，宽大额头，一头白发一丝不乱梳在脑后，显得文质彬彬。但凡讣告能上新闻，被众人纪念，这位一定做出过不小的贡献。没错，这位来头真不小，尤其是在心理学、教育学等领域，堪称伟人，他就是阿尔伯特·班杜拉。

和他同为斯坦福大学心理系教授的布赖恩·科诺森发文悼念，评价说：“他的离世就像他的到来一样，竭尽所能去运用他的科学使这个世界更美好，他将会被铭记永不遗忘。”

但凡对心理学、教育学稍有了解的人，或多或少会听过班杜拉的大名。这位1925年在美国出生的心理学家，95年的人生中所获得的荣誉和成就不计其数，最响亮的无疑是“社会学习理论”的创始人。

他的研究中有一个很重要的观念：学习是在观察和与其他人交往之中形成的。人在成长过程中学习各种技能、知识，除了直接学习外，还会依赖观察学习。孩子通过对他人及其强化性结果的观察，获得某些新的反应，或者矫正原有的行为反应，而在这一过程中，学习者作为观察者并没有外显的操作。

最后这句话读起来是不是挺拗口？简单说，就是人的行为会通过观察、学习来获得。

被观察的对象被称为“榜样”，而孩子的“榜样”无疑就是他们最依赖最信任接触最多的父母、老师、同伴，当然还包括图书、视频等传媒内容。

要说这个理论的来源，起源于一场经典的实验，这场用孩子来进行的实验极大的震撼了世人，直到今天，仍然足以警示所有父母。

一场暴力实验，揭秘了暴力行为

这场实验的名称叫“波波玩偶实验”，乍一听是不是还挺萌？但实验的过程却令人细思极恐。

原因在于，这是一场研究攻击性行为的真人实验。阿尔伯特.班杜拉和他的同事成功地演示了儿童是如何学会攻击性的方式的。

1961年，在斯坦福大学进行研究的班杜拉，得到了大学附属幼儿园的支持，挑选了36童男36童女，放心，不是修炼，是实验。

这些孩子基本都是3~6岁的学龄前儿童，单纯天真，没有丰富的社会经验，所以减少了社会环境的干扰，而且为了保证实验结果尽量客观，班杜拉也对这些孩子的攻击性做了一些试验，还专门咨询了老师。

万事俱备，实验开始。

这72个孩子，班杜拉把他们分成三组：1个控制组，2个实验组，每组24个人。

三组孩子，一组一组被带进活动室。

那怎么进行实验区分呢？

还记得班杜拉分了两个实验组吗？他们在去活动室的路上，带队的实验者会假装遇到熟人，这个熟人就是“榜样”，他会和孩子们打招呼，迅速熟络起来，然后自然地加入孩子们的队伍中一起玩玩具。

进入活动室，孩子们发现房间里摆着很多好玩的玩具，而实验者允许他们随意玩这些玩具。

第一个实验组，“榜样”坐在活动室的一边，孩子们坐另一边。“榜样”的面前也摆着玩具：拼图、木棍，还有我们实验名称中的“波波”（再不说都快忘了···），它是一个1米5高，有鼻子有眼的大玩偶。

这三样是专门给“榜样”准备的。

“榜样”会先玩一会拼图，然后他就开始拿着木棍用力打“波波”玩偶，先把玩偶放在地上，然后坐在身上，反复拽鼻子，再把玩偶拉起来，用木棍打头，最后用力抛向空中，等它落在地上时再拳打脚踢。

玩偶：我不是真人，但你是真狗

成人榜样重复三次这些动作，一边打还一边“骂街”，各种攻击性言语不绝于耳。

10分钟，这场人偶大战才结束。

与此同时，第二个实验组也在进行，这个组也有成人榜样，只不过他一直坐在角落里玩拼图，没什么别的行为。

而第三组对照组，他们连成人榜样都没有。

随后，三组孩子都被带进了一个更大的活动室里，这里有更丰富的玩具，实验者先吸引孩子们玩这些玩具，然后等孩子们玩得正高兴时，突然打断他们，禁止他们再玩玩具。

孩子：我同意波波的看法！

这是为了让孩子们感到失望、挫败，总之特别不爽！

实验来到了最后一步：三组孩子被分别带进又一间活动室，这里的玩具进行了分类：一类是画笔、纸、小汽车、小卡片等普通玩具；另一类是木棍和可怜的“波波”，飞镖等攻击性玩具。

而实验者，偷偷躲在单向玻璃来观察孩子们的一举一动。

可怕的画面出现了：

看了成人榜样殴打玩偶的实验组孩子，表现出了明显的攻击性，男孩平均有38.2人次出现了身体攻击行为，女孩平均有12.7人次。

你以为小姑娘们文静多了？

在语言攻击上，男孩模仿了17人次，女孩有15.7人次。骂人，女孩子比例更高。

甚至，这组孩子还自创了新的打玩偶方式，不仅仅模仿，还出现了创新。

而没有看到成人榜样打“波波”的实验组、控制组孩子，则几乎没有表现出什么攻击行为。

实验中，班杜拉还加入了男女榜样，结果发现男孩子更容易受到男性榜样的影响，更热衷身体暴力，女孩子更容易受到女性榜样的影响，更喜欢言语攻击。但他们的行为都会因模仿而变得更具有侵略性。

此后，班杜拉又把成人榜样换成电影、动画，结果发现，真人榜样的影响最大，电影和动画片次之。

其实，在实验前班杜拉就预想到，看到成人攻击性行为的儿童，出现暴力行为的人数肯定最多，而且即便身边没有榜样在场，也会出现攻击性行为。儿童模仿同性行为比模仿异性行为要多，并且男生的攻击性要比女生强。很不幸，实验都一一验证了。

不过，通过实验班杜拉还发现，如果成人榜样在暴力行为后受到惩罚，那么对孩子的影响就会减弱，孩子们会主动避免出现暴力攻击。

虽然实验在公布后，受到了一些争议和讨论，但有一个事实却很明显，不论是教育孩子，还是家庭关系，甚至是电视、网络上播放的电影、动画，如果营造的“暴力”因素太多，就等于给孩子了一张可以使用暴力解决问题的通行证。

孩子会模仿，甚至会得到强化，暴力可以简单直接地解决问题。

当父母随意打骂孩子，当男性使用暴力对待妻子，当低俗粗口的视频充斥屏幕，暴力行为就不只在实验室里了。

这就是为什么我们要对家暴、虐待0容忍。

也许你会说：我们这代人从小打到大，有几个人跳楼进监狱了？

可是，你愿意拿自己的孩子赌一把吗？

当看到新闻中，暴力对待他人，对待父母，对待自己，造成死伤的未成年人犯罪案件，你还觉得离自己很远吗？

有一次，我因为心情不佳，在和家人吵嘴后把手机扔在地上。女儿看到后，马上兴高采烈地把自己的玩具小手机用力扔在地上。当看到她笑嘻嘻地看着我，好像一切都显得自然合理，我顿时冷静下来，我成了殴打波波的榜样，成了暴力的代言。

不是所有见识过暴力的孩子都会暴力，但是这一颗种在孩子心中的暴力种子，在得到环境的感染下，一旦有机会就可能生根发芽。

而最终无非两种极端，自卑或暴躁。

没有人说父母容易，但父母伟大，不只是提供生活中的吃喝拉撒，还有身体力行，言传身教的正面影响，孩子不只是身体流着我们的血，眼里也有我们的身影，育儿也是育己。

班杜拉的研究成果还有很多，比如他的名言人必须要拥有一种自我效能感，才能应对人生中不可避免的阻碍和不公，走向成功。这里的“自我效能感”也是他的留下的理论财富。正是有了这些勇于探索的科学工作者，我们才能认清自己，做一个更好的人。

老先生千古！

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