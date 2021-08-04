女子生下九胞胎，一天要喝6升奶~

据美联社报道，今年5月，马里共和国一名女子在摩洛哥生下九胞胎，打破世界记录。这位妈妈表示，宝宝们每天需要消耗6升牛奶和100片尿布，由于过于劳累，照顾他们已经有点力不从心。

女子生下九胞胎，打破记录

据了解，这名女子名叫西赛，现年25岁，她于5月5日在卡萨布兰卡生下九胞胎，打破了美国女子2009年创造的八胞胎的世界记录。

9个小宝宝体重在500克到1千克之间，出生后就被送入重症监护室的保温箱中，医院安排了一组医生和护士24小时照顾他们。

西赛说：“我在剖腹产前几分钟才得知自己怀了九胞胎。在此之前，我一直以为我怀的是七胞胎。”她在回忆分娩当天的情景时表示：“好像有很多宝宝从我身体里出来，我的脑子里想了好多事情。当时姐姐握着我的手，但我想到的却是，我怎么照顾这些小宝宝，谁能帮助我。”

9个孩子护理费高达百万

媒体报道称，九胞胎每隔两小时要吃一次奶，每天一共要消耗6升奶粉；每隔两小时还要换一次尿布，每天需要使用100片尿布。截止到目前，婴儿的护理费高达约100万英镑，由政府负担。

据妈妈西赛透露，她的母乳在产后一个月就没了。她说：“养一个孩子已经够难的了，养九个孩子的难度超乎想象。照顾他们的工作量之大，难以想象，我非常感谢照顾孩子们的医护团队，同时感谢政府为我们支付护理费。”

西赛35岁的丈夫艾尔比表示，由于新冠疫情影响，他直到7月9日才到达摩洛哥，在结束10天的隔离后第一次见到自己的9个子女。他说：“这种感觉简直不可思议，他们活下来了，我老婆和孩子们的身体状况正在逐渐好转。”

艾尔比还表示，在经济上负担一家人的生活“非常具有挑战性”。现在他们一家住在简陋的房子里，必须对房子进行扩建才能容纳9个孩子生活。“未来还有很多困难等着我们去克服，但现在我们只想把孩子照顾好，并带他们回家。我现在最关心的不是自己有多少钱，房子有几个房间等，而是要保证妻子和孩子平安无恙。

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