手绘奥运冠军，了不起的00后！

这次东京奥运会，一个00后小姑娘走入了大众的视野，又美又飒又可爱，在拿下本届奥运会首金之后，又和搭档杨皓然再夺一枚金牌，战绩辉煌，圈粉无数。今天为她画了一张手绘图。大家可以跟着画哦，顺便跟孩子讲讲这位奥运冠军的故事。

工具：

铅笔、针管笔、马克笔、慕娜美纤维笔、高光笔。

具体做法：

1.先用铅笔起稿，就画她夺冠领奖时甜萌可爱的比心。

2.画完图稿后，用针管笔勾边，橡皮擦掉多余的铅笔印。

3.勾完边后用马克笔上色，红黄渐变色的口罩、红白相间的队服，不要忘记头上的黄色幸运发卡！涂色用到的马克笔颜色的色号，我写在旁边的纸胶带上了，大家可以参考。

4.马克笔涂完队服，开始涂奥运会金牌！

5.蓝色、黄色、黑色、绿色、红色马克笔涂出奥运五环。

6.接着用马克笔涂出奥运会手捧花。

7.25号色马克笔，围着人物涂一圈背景。再在人物两旁，用咖啡色慕娜美纤维笔写出“中国、NO.1”几个字。

8.接着做画面细节的调整，WG2灰色马克笔画一下服装上面的阴影，让人物看起来更立体，红色和黄色慕娜美纤维笔画出口罩上的五星红旗，咖啡色慕娜美纤维笔勾出人物的头发丝，高光笔画出奖牌上的五环和2020，最后用黑色马克笔勾一圈外轮廓，让画面看起来更整洁。

就在7月27日的东京奥运会10米气步枪混合团体赛中，中国组合杨倩、杨皓然为中国代表团斩获第九金，这也是杨倩本届奥运会个人第二金，杨倩成为中国体坛首位00后双金得主。

神仙女孩真的是太厉害了！

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