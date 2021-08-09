给宝宝洗头技巧，又快又方便~

宝宝需要经常洗头清洁，但如果长时间不洗，很容易感染病菌影响宝宝的健康。因此，给宝宝洗头是父母的一门必修课。今天小编给大家分享给新生宝宝洗头的正确姿势。

给宝宝洗头的注意事项

宝宝头部皮肤最娇嫩，也最敏感。洗头时水温过高会造成头皮损伤，水温太低又容易使宝宝着凉感冒。所以，父母每次给宝宝洗头前一定要注意调节水温，可以先用容器捞一点水滴在自己的手腕上，来确定水温是否合适。

给娃洗头的正确步骤

1.家长先用一只手托住宝宝的头部，然后将他的头部轻轻后仰，使其躺在自己的手臂上，同时手腕弯曲，用手掌按住宝宝的耳朵，以免水流进宝宝的耳朵里。接着用另一只手拿起水壶，轻轻倒在宝宝的头皮上给他洗发。

2.给宝宝洗发时，要一边洗一边给他按摩。如果发现宝宝有头垢，尝试使用少许婴儿油去头垢。

3.等头垢软化后，使用婴幼儿洗头专用刷子将其剔除。

4.在宝宝头上涂抹少许的洗发水。然后使用步骤1的方式清洗。

5.使用消毒后的干毛巾将宝宝的头部擦干，这样就洗好啦！

宝宝多久洗一次头？

有的父母担心，经常给娃洗头会影响宝宝头发生长。事实上，洗发时所造成的脱发都是已经老化了的头发，即使它们不被洗掉，也会自己脱落。相反，如果长时间不给宝宝洗发，油脂和汗液的刺激有可能会引发感染，进而影响新发的生长。宝宝新陈代谢旺盛，六个月前可以每天一洗，六个月后可以改成两三天洗一次。提醒大家注意的是，洗头发并不是每次都需要用洗发水，每两三次用一次洗发水即可。

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