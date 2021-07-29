露乐集团旗下露安适品牌 《屁屁气象局》正式成立，日夜分护定义健康纸尿裤新标准！

2021年7月18日，露安适《屁屁气象局》快闪活动在杭州举办，火热燃爆杭州嘉里中心，受到广泛关注。本次活动是由薄皮肤护理专家露安适联合聚划算欢聚日共同举办，天猫母婴标品负责人、国家级专家、行业权威媒体等出席站台，揭秘宝宝臀部日夜不同的微气候，共同证言：微气候下的日夜分护，才是健康的纸尿裤护理理念。

露安适《屁屁气象局》活动现场图

露安适《屁屁气象局》现场直观地展示了宝宝臀部与纸尿裤之间的微气候，通过视觉化互动传达宝宝尿液、汗渍、稀便如同火山、泥石流、雨林般的视觉表达，及用户的互动体验，展现露安适日夜分护的核心卖点，吸引育儿家庭拍照打卡，并邀求众多专家学者、行业大咖齐聚一堂，为大家分享宝宝臀部薄皮肤护理那些事儿，及如何应对宝宝屁屁复杂的日夜微气候。

提供更有价值的产品与服务，打造更高品质体验

作为本次活动的主办方，露安适品牌代表露乐集团用户市场中心品牌副总经理梁卉女士发表致辞：露安适从成立以来，始终定位于婴儿纸尿裤高端市场，注重用户产品体验，严格把控产品质量，作为日夜分护纸尿裤创领品牌，在2021年更是获得全球着名数据咨询公司弗若斯特沙利文颁发的，露安适纸尿裤“2019年&2020年中国高端及超高端婴儿纸尿裤零售市场销售额第一”认证。

露乐集团用户市场中心副总经理梁卉女士

露安适布局全球科研战略，致力薄皮肤屏障研究。联合国际顶尖的柏林夏洛特医科大学，成立了德赫诺森DRRC-露安适研究中心（简称DRRC），针对孕产妇及其新生儿和婴幼儿皮肤结构、皮肤功能和皮肤进行微生态临床研究，为精准守护薄皮肤屏障提供坚实的科学依据。与此同时，DRRC联合美国CMU大学建立全球唯一的婴幼儿暖体人偶研究平台，模拟微气候传感人体模型，运用高精度传感和红外热成像技术，对干燥、闷热、潮湿等变化进行仿真研究，推出荣获德国Dermatest权威皮肤医学机构五星专业认证的露安适日夜分护纸尿裤。

露安适携手中国妇幼保健协会共同制定《新生儿临床护理指南》，引领中国医务人员以及新生儿家庭进行正确的新生儿护理。这是中国乃至世界母婴界的一大盛事，标志着新生儿临床护理领域，走向更为专业化、规范化的发展道路。

露安适品牌代言人张智霖

而本次的天猫聚划算欢聚日，则开启了露安适线上2.0时代。邀请高质顶流明星张智霖，成为露安适2021品牌代言人，他的正面形象、对品质生活的高要求，与露安适的高端形象完美契合，相信这次的强强联合，也会为天猫聚划算欢聚日带来更高的影响力和价值！更希望通过本次活动传递日夜分护的健康理念，全面拉升露安适品牌在天猫平台的影响力，为天猫广大高质家庭用户带来更优质的消费体验。

母婴精细化消费趋势明显，臀部薄皮肤护理受关注

本次活动，还邀请到，天猫母婴标品负责人大掷先生出席打Call，他发言表示：随着互联网、电子商务的深度发展，电商已成为品牌竞相入局的万亿级红海市场。在用户年轻化、同质化竞争激烈、传统营销方式收效甚微等压力下，如何让某个品牌及产品脱颖而出，一举获得消费者青睐，已成为每一个品牌及营销人员必须要思考清楚的头等问题。

天猫母婴标品负责人大掷先生

根据天猫数据，如今的母婴主力消费人群以90、95后为主。作为在互联网背景下成长起来的一批人，大家崇尚科学养娃，更舍得给孩子花钱，有更强的消费力和更高的消费意愿，对产品的新趋势也更加关注，对功效更“精细化”的养娃产品需求较高。

比如婴幼儿用的纸尿裤，大家开始关注宝宝臀部薄皮肤的科学护理，认同微气候下的日夜分护，愿意为多场景的细分产品买单。露安适抓住了这个机会，引领细分市场下的日夜分护和敏感护肤，淘宝搜索指数分别上升100%。由此也可以看出，产品的不断焕新、升级才能满足消费者的实际需求，而露安适引领的日夜分护正是值得深耕的细分市场。

守护屁屁微气候，日夜分护更健康

来自DRRC的首席科学家许飒博士莅临现场，就“什么是微气候”、“如何日夜守护屁屁健康微气候”给大家输出精彩的分享，为露安适践行微气候下的日夜分护证言：“宝宝穿上纸尿裤，屁屁的薄皮肤与纸尿裤之间，就会形成一个微气候，并且包围在屁屁薄皮肤周围，直接影响舒适性和薄皮肤健康。”

DRRC首席科学家许飒博士

露安适致力研究薄皮肤特殊需求，经过研究后发现，只有令纸尿裤与宝宝臀部薄皮肤之间保持一个日夜健康的微气候环境，才能保障宝宝健康成长，降低红屁屁发生的概率，使小屁屁日夜呼吸更健康。基于对宝宝臀部不同微气候的研究，Dehaa Rossun研究中心，专业研制了独具ButtockCare柔臀健脂护理配方，针对宝宝日夜不同使用需求的日夜分护婴儿纸尿裤：白天选择露安适日用款纸尿裤，瞬吸尿液，宝宝探索世界无拘束；夜晚选择露安适夜用款纸尿裤，海量吸收，长压干爽，一整晚挤压，也不反渗。

如此一来，露安适即可通过高端品质日夜分护纸尿裤，降低宝宝红屁屁发生的概率，日夜分护、柔臀健脂，让宝宝的小屁屁一整天都能自由呼吸，健康成长。

解密纸尿裤选择潮流，科普正确挑选标准

新生代父母在宝宝臀部护理存在认知盲区，而面对鱼龙混杂的纸尿裤市场，也存在诸多选择困惑，迫切地需要专业化指导，建立正确有价值的选择标准，为此，本次活动现场特别邀请到参原中国妇幼保健协会副秘书长、新生儿临床护理项目组国家级专家宋岚芹教授、育儿网副总裁韦红红女士，以及露乐集团EC事业部总监邹鸿先生，以《2021年婴幼儿纸尿裤甄选大揭秘》为主题进行了一场精彩的圆桌分享，为在场家长科普婴幼儿臀部健康护理方式，解读正确使用纸尿裤对臀部健康及生长发育的重要意义。本次圆桌讨论的内容，正符合近期刚发布的2021《中国婴幼儿纸尿裤选择及使用趋势白皮书》内容，它的发布也将为中国婴幼儿科学护理臀部及选择纸尿裤提供专业指导方案。

《2021年婴幼儿纸尿裤甄选大揭秘》圆桌讨论

现场宝妈积极提问

圆桌会议现场宝爸宝妈们热烈参与，就宝宝臀部护理及纸尿裤选择提出了许多针对性问题，如“宝宝红屁屁应该如何正确护理”“纸尿裤选择有什么建议”等，专家就此给到了一些列专业的指导意见。

原中国妇幼保健协会副秘书长宋岚芹教授

原中国妇幼保健协会副秘书长、新生儿临床护理项目组国家级专家宋岚芹教授表示：对于宝宝臀部薄皮肤护理，首先大家要认识到皮肤作为人体预防疾病的第一道屏障，对于宝宝具有重要的保护作用，特别是新生儿关键期应该重点把握，从新生儿阶段开始重视臀部薄皮肤护理。其次，正确地进行新生儿臀部护理，遵循护理三步走：第一步温水清洗；第二步湿巾擦拭并涂抹护臀霜，建议选择蕴含神经酰胺等植萃成分的专业护臀软膏，增强臀部薄皮肤屏障抵御，尿片皮炎才能得到更好的缓解。最后一步穿戴纸尿裤；需要注意的是，婴幼儿白天与晚上对纸尿裤的功能需求不同，建议选择具有日夜分护的纸尿裤，分日夜护理才能降低红屁屁发生概率。白天婴幼儿活动量大，汗液量较多，通常情况下，1-3小时更换一次。晚上是婴幼儿生长激素分泌的黄金时间，占全天生长激素分泌量的70%，若频繁更换纸尿裤，会影响婴幼儿睡眠质量，从而影响其生长发育和智力发展，通常4小时更换一次，并选择专门针对夜间使用的纸尿裤。

基于母婴行业的发展变化，作为行业代表的育儿网副总裁韦红红女士也表示：鉴于人口结构变化，孩子越生越少，越养越金贵，中国婴幼儿纸尿裤市场规模也在改变，消费群体年轻化，纸尿裤选择更加高端化、精细化。这对品牌来说既是挑战也是机遇。而消费者场景的变化给了品牌突破的机会，日夜分护正在成为纸尿裤细分领域消费者和渠道商的共同诉求。

近年来，高端市场成争夺主战场。2020纸尿裤品牌权势榜TOP10中，高端纸尿裤加速突围，逐渐成为行业主流，新成分新技术推动纸尿裤创新升级，其中日夜分护成为值得深耕的蓝海市场。

而作为品牌代表的露乐集团EC事业部总监邹鸿先生表示：当下，母婴市场高端化、细分化是趋势。露安适始终定位婴幼儿纸尿裤高端及超高端市场，以品质制胜，得到广泛的认可。

针对婴幼儿在日夜不同时间对纸尿裤功能需求不同的特点，率先提出“微气候下的日夜分护，守护健康微气候”的护理理念，提倡白天和晚上根据宝宝需求使用不同功能的纸尿裤，并推出符合婴幼儿薄皮肤健康需求的日夜分护纸尿裤。除此之外，露安适日夜分护理念也获得了众多医务工作者的认可，在1000+三甲及重点医院持续开展200,000+场妈妈班，传递更多新生儿薄皮肤护理知识给到万千育儿家庭。

《纸尿裤穿戴PK赛》活动现场

临近活动结束，纸尿裤穿戴实践互动，让活动现场又进入一个小高潮。在育儿专家柴莉老师的指导下，现场的奶爸奶妈们都踊跃参与宝宝纸尿裤穿戴的pk赛中，现场气氛热烈，本次具有形式丰富、科普性极强、趣味好玩的《屁屁气象局》活动，也在这欢快愉悦的氛围中画上了圆满的句号。

露安适作为薄皮肤护理专家，从未停下脚步，将一如既往的为用户带来更优质的服务体验，为守护婴幼儿薄皮肤屏障做出更高品质的产品，造福万千育儿家庭！

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