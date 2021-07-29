山药虾仁蔬菜圈，营养美味的补钙小能手！

说到甜甜圈，相信很多大宝宝都很喜欢吃，颜色好看，味道好吃，但是热量也很高，不太适合小月龄宝宝食用。但是小月龄可以吃别的圈圈啊！今天@初念妈妈就为大家带来【山药虾仁蔬菜圈】。这道辅食不仅外观好看，而且营养均衡，味道更是不在话下，蔬菜圈的外形，宝宝好抓握，方便训练自主进食，还能锻炼咀嚼能力哦！！

食材准备：

甜椒5克，山药15克，虾7只，胡萝卜5克，鸡蛋一个，低筋面粉10克，黑芝麻牡蛎粉。

做法步骤：

1.山药和胡萝卜蒸15分钟。

2.甜椒切好，虾仁煮熟。

3.将山药压碎成沫，甜椒、胡萝卜、虾仁这三样用辅食机打碎。

4.加入黑芝麻牡蛎粉提味。

5.加入低筋面粉搅拌至无颗粒状态。

6.将面糊挤入裱花袋。

7.烤盘刷油，将面糊挤入烤盘，上下火150℃烤20分钟即可。

一道美味又营养的辅食圈圈就做好啦！

注意：

一岁以下不放调料，一岁以上可适当放调味品。

甜椒和胡萝卜含有丰富的维生素A、C还有膳食纤维。

虾仁：高蛋白达标。

山药：含有丰富营养元素，能提高记忆力，能缓解肠胃不适，健脾养胃达标。

形状：易抓握，好咀嚼，训练自主进食达标。

说到这里还等什么呢？赶紧做给宝宝吃吧，相信宝宝一定会喜欢哦~

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