南京疫情，45岁保洁妈妈确诊！她的行踪曝光后，全网妈妈心疼了…

7月下旬以来，南京持续爆发新冠疫情，确诊人数不断上升。其中一名45岁保洁妈妈确诊新冠后，媒体曝光了她的行程，引发网友高度关注，让全网妈妈感到心疼。

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南京的疫情比我们想象中更为严峻，截至7月26日24时，累计确诊病例已达106例。

政府也相继公布了确诊病例的行踪轨迹。其中一位中年妈妈的行程，引发了网络热议，众多妈妈跟着心疼。

这位妈妈是机场的客舱保洁，45岁。

行程显示，从7月10日到7月20日，她的时间被两件事填满：上班，接送孩子。

7月10日，7:20送儿子到培训班→上班

7月11日，15:00送儿子到禅武道馆→17:10接儿子

7月12日，7:20送儿子到培训班→上班→23:00下班回家

7月13日，7:50送儿子到培训班→16:00接儿子

7月14日，7:20送儿子到培训班→上班→23:00下班回家

7月15日，7:50送儿子到培训班→16:00接儿子

7月16日，7:20送儿子到培训班→上班→次日4:00下班回家

7月17日，13:20送儿子到舞蹈学校→去超市→15:00接儿子去禅武道馆→17:10接儿子下课→18:30-19:00去周边广场

7月18日，7:20送儿子到培训班→上班→23:00下班回家

7月19日，8:00送儿子到培训班→16:00接儿子

7月20日，7:20送儿子到培训班→上班→核酸采样后留观

11天，12场，18次接送。哪怕是前一日加班到半夜11点，第二天也是一大早就要送孩子。

就这样送儿子，上班，接儿子……日复一日地坚持，直到她被留观，被隔离。

一位网友的对比总结，更是让很多南京妈妈扎心不已。

“没有对比，就没有伤害。沈阳鸡架、广州饮茶、东莞散步。而江苏省南京市涉农区某自然村村民，一位打工人、母亲，她的日常轨迹，除了工作，就是带娃：培训、培训、培训、10天11场，文武艺多科兼修，风雨无阻，悲壮。”

不仅是南京，北京、上海……其他地方的打工人母亲，又何尝不是在工作和带娃中连轴转，失去了自己的时间和空间。

全职妈妈也同样被孩子和家务挤压着。

一位苏格兰妈妈，因为丈夫总是吐槽她“什么都不干”，愤怒地记录下自己在家“闲着”的过程。

只见被快进的视频中，做不完的家务，带不完的娃……这就是全职妈妈忙碌、琐碎的一天。

明明累得腰都直不起来，却得到男人一句“什么都不干”，真想一巴掌把他拍到墙上去！

对于中年母亲而言，想要属于自己的时间和空间，无疑是奢侈的。

暑假开始没多久，就有一位妈妈对自己儿子忍无可忍，起草了一份《不要喊妈》协议，要求儿子不要动不动就喊妈。

条约最后，还有一条衷心建议：实在解决不了的问题，等爸爸回家后，喊“爸”！

这条建议确实能大大减轻妈妈的工作量，只是实施起来，估计难度略高。

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今年年初石家庄出现疫情，一对年轻夫妻相继确诊，流调行程图出来后，网友吐槽不已。

从生活轨迹来看，这对夫妻的生活状态截然不同。女方不停地奔波，带孩子看病，去母婴店购物，买菜卖水果买馒头，社区封闭管理后隔着护栏买东西……

而男方呢？网吧、家两点一线，不是在上网就是在宅家。

当然，仅仅从这么一份生活轨迹，我们无法断定这个丈夫是不是无所作为，就像有网友揣测，他是不是失业了在假装上班？

但是，作为一个丈夫和父亲，在妻子和孩子的世界中，他确实置身事外了。从带孩子看病，到多次购买生活物资，都没有见到他的身影。

如果不说他结婚了，谁能从他的轨迹中看出他是个有老婆孩子的人呢？

而在他背后，妻子默默地操持着整个家，他甚至都不知道。

更有甚者，将妻子的付出当做理所当然，还时常挑毛病、指手画脚。

台湾导演沈可尚拍过一部纪录片——《幸福定格》，记录了8对夫妻的真实婚姻状态。

其中有一对中产阶级夫妻。拍摄过程中，太太问先生为什么每天要喝酒，先生无意中说了一句“因为小孩子在吵，比较难睡，喝点酒好睡一点。”

先生的答案令太太感到震惊、也觉得委屈。她已经用尽了力气照看好孩子，让孩子不要影响到先生休息，甚至牺牲了自己的事业照顾家庭，但是先生的这句话，否定了她的全部努力。

这应该是很多妈妈的现状吧！明明做了很多，换来的却是指责和不满。

“你怎么带个娃都带不好？”

“家里几天没打扫了？”

“怎么才炒了这点儿菜？”

这怎能不让人心寒？

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都说男人是家里的顶梁柱，其实现实生活中，撑起整个家的很多时候是女人。

一个32岁丈夫，给他生病住院的妻子写了一封感谢信。信中提到：

“在你生病之后，我无时无刻不沉浸在愧疚之中。尤其是咱家宝宝出生后，整个家都是你一个人扛起来的。”

“你现在虚弱地躺在病床上的原因，我比谁都清楚：干净整洁的房间、每天带着阳光味道的衣服、总是和胃口的饭菜、一天天长大的孩子……

虽然我月薪3万，但如果没有你的默默付出，这些事情都不可能存在！”

“前几天你病倒的时候，我才恍然大悟，无所不能的你身体也是肉长的。

本想先请假在家收拾几天，后来才发现，没有你的家根本不是个家。家务总也做不完，孩子总也哄不好，还不能去医院照顾你。

这还没三天，家里就乱成鸡窝了。”

如果不是妻子病倒，这个丈夫也许还不知道，妻子为了家默默付出了多少。就像如果不是疫情，如果没看到两位妈妈忙碌的行程，也很少会有人在意她们每天做了什么。

撑起一个家，永远不要依赖一个人的付出，她也会累。

女人需要的并不多，在她做晚饭的时候，给她搭一把手；在她给孩子洗澡的时候，去收拾一下衣服；在她不舒服的时候，跟她说一句：你好好歇着，我来做饭。

或者，周末的时候，当她又要宅在家里带娃的时候，跟她说：我也能带孩子，你想玩就出去玩，别总宅在家里。

男人对家庭事务的参与度，直接决定了妻子的幸福值。

看下图两位妻子，一个是和老公共同做家务，一个是三年来独自承担家务，两个人的状态截然不同。前者字里行间都能泛出蜜，后者却是满腹委屈、隐忍。

有时候，一个动作，就能看出男人的担当和魅力。

火锅店里，妻子抱着孩子腾不出手来，丈夫就一口一口喂给她。

@王欢

丈夫下班回家，看到满地玩具和垃圾，他没有抱怨，而是默默地将客厅收拾得干干净净。

@广州卫忠开心果

有这样的丈夫，妻子哪怕再累也是甘之如饴。

生活不易，更需要两个人同心协力，相扶相持；陪伴和理解，是滋养幸福婚姻的最佳催化剂。

而夫妻和顺，家庭幸福，才能养育出自信阳光的孩子。

希望所有丈夫都能珍惜默默付出的妻子，珍惜那个为了孩子义无反顾的妈妈，不要让她孤身奋战，最终活成无所不能的超人。

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