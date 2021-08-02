BB是冷还是热？教你观察

很多新手父母不懂如何判断宝宝的冷热，也就不知道怎么给宝宝正确穿衣。今天，育儿网就来手把手教你观察，科学判断：

观察宝宝反应判断他的冷热

宝宝是冷还是热，妈妈可以摸一摸他的前胸、后背、腹部，看这些部位的皮肤是否温暖。如果摸宝宝手判断冷热，应摸他的掌心部分。宝宝只要掌心部分是温暖的，就说明他不冷。

如果宝宝身体很热，手脚冰凉，有可能是发烧、感冒的前兆，妈妈要警惕起来。

宝宝太冷、太热都有哪些反应

1.太冷

太冷就会消耗体内脂肪，导致血糖和血氧含量逐渐降低，孩子容易出现活动力差、嗜睡等症状，甚至引发体表血管收缩，进而导致皮肤出现大理石斑纹状。

2.太热

宝宝感到热会感到身体不适，出现冒汗、躁动、食欲不振哭闹等症状，如果情况严重，身上还会起疹子，甚至中暑。

给宝宝穿衣的原则

大人穿几件，宝宝就穿几件，厚薄相同。如果担心宝宝外出会受凉，可以准备一件小外套。宝宝头部散热较快，外出时最好给他戴一个帽子保暖。

宝宝睡觉出汗说明很热？

宝宝睡觉时出汗是正常的生理现象，并不一定代表孩子热。宝宝头部汗腺多，再加上交感神经兴奋性较高，容易大量出汗。所以，宝宝睡觉时有可能会出现满头大汗的情况。

妈妈可以在宝宝枕头上垫一块纱布巾或毛巾，并及时更换。请注意，宝宝睡觉时如果后背或者其他部位出汗，身上黏糊糊的，那就说明宝宝太热了，要及时减少衣物或被子。

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