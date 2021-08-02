该给孩子养宠物吗？利弊分析

为了不让宝宝感到孤单，很多父母会养一只宠物陪伴他成长。 但是关于孩子是否能养宠物，有人赞成有人反对。今天育儿网小编就给大家盘点儿童养宠物的利弊，我们一起来看看：

养宠物的好处

小动物不仅能够给宝宝带来快乐哦，好处多着呢~

1.降低过敏风险

有人认为，宠物的皮毛和粪便都有可能导致孩子过敏。所以，为了宝宝的身体健康，家长应忍痛放弃饲养宠物。

其实，这个真的没有必要。现如今已经有很多专家指出，宠物和宝宝在一起，反而会降低宝宝过敏的风险。

2.让宝宝更有责任心

日常生活中，父母要鼓励宝宝去照顾宠物的日常起居，比如给宠物喂食、带宠物出去遛弯等，这些行为都可以增强孩子的责任心。

3.让宝宝有玩伴

孩子享受着父母和家人全方位的关爱，唯一缺少的就是和他一起嬉戏的小伙伴。家里养宠物，这个问题就能得到解决。

而且，宠物往往对小主人有一定的包容心，不会因为宝宝太调皮而嫌弃他，所以很适合给孩子做玩伴哦~

养宠物存在的风险

家里养宠物最常见的风险就是被抓伤、咬伤。猫狗等宠物身上有很多毛，很容易滋生细菌、病毒、寄生虫，损害宝宝的身体健康。所以，父母一定要做好宠物的卫生护理工作，另外，家长要让宝宝养成接触宠物后勤洗手的好习惯。

日常生活中，宠物的窝和一些常去的地方要定期杀菌消毒，减少宝宝感染的可能。

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