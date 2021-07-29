怎么知道宝宝吃没吃饱？教你判断

孩子有没有吃饱？相信这个问题很多父母都难以判断，有时候吧，孩子明明吃了不少但依然津津有味，有时候吧，你明明做了一大碗色香味俱全的美食，结果他仅仅吃几口就在手里把玩。那么，怎么知道宝宝吃没吃饱呢？教你判断：

宝宝吃多少才算饱?

其实，宝宝身体情况各异，对食物的需求都是不一样的。判断宝宝有没有吃饱，最好的方法就是注意观察孩子的生长曲线发育趋势。如果宝宝吃饭没有吃多少，但身高体重发育正常，那就证明宝宝已经吃饱了，家长不用太过担心。如果宝宝身高体重增长有异常，家长就需要给宝宝补充营养，帮助他更好地成长。

有的宝宝经常一边吃一边玩，家长一定要及时纠正过来。

让宝宝好好吃饭的小妙招

1.变着花样烹饪菜肴

妈妈可以将宝宝爱吃的食物和不爱吃的食物混合做成一道菜，这样更容易让他接受。对于辅食期的孩子，你可以将蔬菜和肉类用料理机打成碎末让他吃，然后慢慢改变食物形态，从而锻炼他的咀嚼能力。

2.让宝宝养成良好的就餐习惯

宝宝总是边吃边玩，妈妈千万不要追着给他喂饭。可以使用宝宝餐椅，让宝宝和家人一起吃饭，养成良好的就餐习惯。

3.注意颜色搭配

妈妈要注意菜肴的颜色搭配和餐具的颜色搭配，通过视觉刺激宝宝的食欲，让他多吃饭菜。

4.带宝宝一起去买菜

妈妈去菜场买菜时，可以带着宝宝一起去，提高他的参与感和成就感。另外，带娃一起买菜可以让他认识各种食材，增强认知能力。

日常生活中，妈妈还要控制一下宝宝的零食食用量，尽量不要让宝宝吃太多的零食，以免影响宝宝吃正餐。

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