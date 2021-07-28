重点培养这些能力，宝宝能更快适应幼儿园~

今年九月，又有好多孩子要上幼儿园啦~幼儿园是宝宝成长过程中的必经阶段，也是真正开始学习的阶段，对他而言非常重要。父母要提早培养这些能力，让宝宝更快适应幼儿园~

1.培养孩子自理能力

宝宝出生后，日常生活起居都由爸爸妈妈照顾。但是到了幼儿园，小朋友那么多，老师不可能照顾到位。因此，家长在平时要培养宝宝的基本自理能力，比如自己穿衣、吃饭，上厕所等。

2.教会孩子如何交友

幼儿园是一个“小社会”，宝宝想要适应幼儿园生活，就要学会如何跟小伙伴及老师相处。小编建议各位家长，在宝宝入园前就要有意识锻炼宝宝的社交与语言能力。

周末带宝宝去公园或是游乐园游玩时，让他们多跟其他小朋友接触，提高他们的社交能力。另外，给宝宝买些幼儿园生活训练的早教玩具，帮助他们尽快适应园中生活。

3.调整作息，培养好的生活习惯

幼儿园有严格的作息制度，家长一定要在宝宝入园前帮助他们养成好的作息习惯与生活习惯，到点吃饭，到点睡觉。

晚上即使宝宝不困，家长也要让他上床睡觉，将房间灯关上，营造良好的睡眠环境。有的宝宝睡觉喜欢蹬被子，家长最好准备睡袋以免着凉。

ps：熟悉环境，减少焦虑感

宝宝进入到陌生环境，需要一定的时间适应。入园前，父母可以带宝宝去周围幼儿园转一转，玩一玩，帮助他熟悉幼儿园的环境。

家长还要让宝宝接触老师与小伙伴，培养彼此之间的亲切感，从而缓解他的焦虑情绪。

TIPS：

对宝宝来说，幼儿园是个全新的环境。一开始上幼儿园时，孩子肯定会感到害怕焦虑，经过一段时间的适应，他才会放开自己，融入环境。家长想要宝宝摆脱焦虑感，就要提早做好准备。及时帮助宝宝养成好的生活习惯，教会他们自理能力，养成好的作息习惯。宝宝从幼儿园回家，父母还可以让他说一说在幼儿园发生的趣事，帮助其尽快适应幼儿园生活。

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