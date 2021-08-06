孩子吞异物，简易急救术，快学起来！

处于口欲期的宝宝，很喜欢把一些小物件往嘴里塞，比如别针、玻璃球、硬币、纽扣等。万一这些小物件掉入气管，就有可能引发窒息，威胁宝宝的生命安全。那么，该怎么做才能预防意外发生？如果孩子吞下异物，家长又该怎么做呢？

如何预防孩子吞异物？

1.别阻止宝宝探索

口欲期的宝宝正在探索和认知这个陌生的世界，父母要满足他的好奇心，没必要盲目阻止。

2.检查玩具小零件

家长要仔细检查玩具上的小部件，比如小珠子、小眼睛等，看它们是否牢固，有没有脱落的风险。

3.清理地上的小物品

爸爸妈妈要提早把曲别针、硬币、大头针、扣子、药片、豆粒等小物件清理干净，以免造成误吞引发意外。

4.注意水果核

给宝宝喂橘子、山楂、枣子等有核水果，妈妈要非常小心，把内核挖出后再喂。

孩子吞下异物怎么办？

保持冷静

宝宝误吞异物，如果没有出现呼吸困难、呛咳、口唇青紫等问题，就不要太焦虑，不要急着催吐，盲目催吐反而有可能使异物进入气管引发窒息。

大多数异物在肠胃道的停留时间不会超过72小时，宝宝每次大便时，妈妈都要仔细检查，看看异物有没有顺利排出。如果宝宝吞咽异物后三到四个星期都没有排出体外，要及时去医院就医。

立即催吐

如果发现宝宝有窒息的风险，要立即使用海姆立克急救法急救。具体方法是：

如果宝宝吃下异物后，出现了腹痛、发烧、吐血、拉黑色稀便等症状，说明消化道已受伤，要赶紧送往医院救治。如果宝宝误吞大剂量药片，一定要在2小时内送往医院进行洗胃。如果宝宝将碎玻璃、曲别针、钉子等尖锐带钩的异物吞入咽喉，无法顺利排出体外，要立即带他去医院急救。

提醒大家，宝宝出现生命危险，要立即去附近医院急救。如果医院离家较远，在拨打120急救电话呼叫救护车的同时，还要立即实施现场急救。

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