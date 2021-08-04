在空调房里，宝宝为何还是睡不好觉？

夏季烈日炎炎，大家都会开空调帮助宝宝消暑降温。但有的妈妈发现，宝宝在空调房里依然睡不好觉，这是怎么回事呢？其实，宝宝之所以睡不好，有可能是这几个原因造成：

开了空调，宝宝为何还是睡不好？

1.空调反复开关，室内忽冷忽热

很多家长感到室内变凉快后就将空调关掉，等感到热时再开空调。事实上，这样操作不仅容易损坏空调，还会使室内温度忽高忽低，宝宝很容易生病感冒，影响睡眠质量。

2.空调温度开得过高

有的妈妈担心宝宝吹空调生病，不但把空调温度设嘚过高，还给他穿上长衣长裤，并盖好被子，实际上，这样做大错特错。宝宝新陈代谢比大人快，活动量也大，大人觉得舒服，宝宝可能已经出了一身汗，自然睡不好。

空调温度建议控制在24-26℃。大家可以摸摸宝宝的颈背部，如果背部温热没有出汗，说明室内温度很适宜。

3.出汗后没有及时擦干

宝宝长痱子，主要是因为出汗后未及时擦干，导致汗液堵塞毛细孔。宝宝活动量大，容易出汗，如果没有及时擦干，回家后也没有及时洗澡，即使进入空调房也会长痱子。因此，宝宝出汗后，家长要及时擦干。

夏季如何正确使用空调？

1.不要让宝宝对着风口

不要让宝宝对着风口吹。吹空调时，最好让宝宝穿上衣服袜子，以免感冒生病。

2.保持室内湿度

室内开启空调后，空气容易变得干燥，建议大家在房间里面放一盆水或打开空气加湿器，使室内保持湿度在45%–65%左右，这样宝宝感觉会比较舒适。

3.定时清洗

空调长时间不使用会依附大量灰尘和病菌，被宝宝吸入后很容易引发呼吸道感染，进而患上空调病。因此，使用空调前，最好彻底清洗一次，使用期间每隔1-2个月清洗一次。除了清洗空调面板，过滤网外，建议要使用专用空调消毒剂进行消毒。

4.定期通风

空调房开窗会让室内冷气流失，但如果长时间不开窗换气，室内氧气浓度下降，会导致宝宝头晕乏力，更容易生病。因此，晚上让宝宝在空调房睡觉，最好留一条缝隙，保持室内空气流通。

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