你知道“冷哮喘”吗？夏季高发，有娃的要当心

你知道“冷哮喘”吗？夏季是“冷哮喘”的高发期，很多孩子因为空调房和外界温差太大而引发哮喘，今天我们就来好好说说这个问题：

♦ “冷哮喘”的常见原因

1.冷饮

很多哮喘患儿一到夏天就忍不住吃冰棒，喝冷饮，但对于他们来说，冷饮也是一种过敏原，夏天想要避免哮喘发作就得远离。

应对方法：要让孩子少吃一些冷饮，最好不要吃。特别是孩子剧烈运动后，不要给他吃冷饮或喝冰镇饮料，喝点温白开就好。

2.室内外温差大

夏季气温很高，进入空调房顿时就会感到凉爽舒服，夏天就是这个feel~然而，对于过敏体质的宝宝而言，室内外巨大的温差会使原本就处于高反应状态的气管和支气管发生反射性痉挛，出现气喘、咳嗽等症状。

应对方法：建议使用空调时，室内外温差不要大于5℃，不要让宝宝对着空调出风口直吹。宝宝在户外玩得浑身是汗，精神亢奋的话，不要让他立即进入空调房享受清凉。应先用毛巾擦干他身上汗水，等到孩子情绪稳定后，再进入空调房。

3.空气质量

空调房里空气不流通，空气质量差，再加上空调聚集着大量灰尘、螨虫和病毒，就容易导致宝宝有“冷哮喘”的问题。

应对方法：建议各位家长定期清理空调。如果担心自己清洗不干净，可以请专业的清洁工上门清洗。另外，空调房每天都要定时通风换气，并彻底清扫。

♦ 预防“冷哮喘”，提高抵抗力是关键

很多妈妈想知道如何提高孩子抵抗力，减少哮喘发作次数，下面给大家分享几招：

1.让孩子多吃水果，多喝水，保持科学饮食和充足睡眠。

2.在医生的指导下，带孩子参加游泳等体育锻炼，从而提高抵抗力，降低哮喘发作次数。

3.孩子的日常生活起居要照顾好，尤其是患有哮喘的孩子。夏天吹空调时要留意气温变化情况。

4.定期带孩子去医院复查，在医生的指导下调养身体。中医的敷贴疗法有助于缓解哮喘发作，妈妈也可以带孩子去中医院进行冬病夏治。

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