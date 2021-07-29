为拐卖两兄弟，人贩子当着孩子的面杀死了妈妈……

因为《失孤》原型郭刚堂成功找到了儿子，我开始关注了“宝贝回家”，也看到了很多人间冷暖，而令我印象最为深刻的是这起案件：

光是看这短短几行的简述，已经痛击心灵，再看细节，更是忍不住落泪。

母子三人镇上买菜，遭遇不测

1994年7月12日，当时只有7岁的赵永勇和5岁的赵永宽跟着妈妈肖学琴一起到镇上买菜，在回去的时候，一名陌生人前来搭讪。男子以捎口信为借口，将善良的肖学琴母子三人骗进了门市房。

（曾经幸福的一家四口）

刚进门，肖学琴还未站定，就被一个埋伏好的男子打翻在地。

“他开始打我妈，我们吓哭了，跪着求他们住手，后来，我妈就不动了。然后，他们拿那个药针，扎我妈妈的头，扎了好多针，妈妈的头发都湿了。后来，他们从抽屉里拿出刀，插在我妈背后，几刀之后，我妈就不动了。我们就跪在那里摇我妈，她都不动。”

赵永勇回忆道，当时年仅7岁的他记得妈妈被害的所有细节，他还说因为当时房子里的收音机声音很大，盖住了妈妈的求救声，而他和弟弟被人箍住手臂跪在旁边，眼睁睁地看着妈妈被人活活打死，从苦苦挣扎到一动不动……

兄弟二人被辗转贩卖，命运多舛

事后，人贩子给两个孩子喂了安眠药，把他们关在了一间储存杂物的地下室。然而孩子醒来后因为哭闹，又被人贩子毒打了一顿。

因为亲眼目睹了妈妈被害，两个孩子对人贩子产生了深深的恐惧，也就对人贩子言听计从。之后，兄弟两人被辗转带到了福建一户农村家里。很快，弟弟赵永宽被一名女子买走，作为童养夫，而哥哥赵永勇也在不久后被一名农民买走，农民里有两个女儿。自此，两个孩子开启了多舛的命运。

（成年后的赵永宽）

兄弟二人被拐卖后，过得并不好。据了解，先被卖出去的弟弟赵永宽，经常被养母虐待、殴打，还经常被关小黑屋，不给吃饭。没过多久，赵永宽又再次被转卖，据悉买家花了整整7800元，这对于农民来说无疑是巨款。不幸中的万幸，这家人并没有虐待他，而是把他当成亲儿子一样，他的生活开始逐渐变好。但对于年仅五岁的孩子来说，没有了妈妈，世界都坍塌了：

“想也没用了，小学时好多次是梦里哭醒的，一起来枕头都是湿的，反正梦里都是喊妈妈，看见别的小孩叫妈妈就哭，现在长大了很少了。”赵永宽回忆道。

（年少时的赵永勇）

哥哥赵永勇就没弟弟幸运了，买他的农民非常穷，经常一家子只能吃稀饭，连肉都没看到过，挨饿是经常的事。小学五年级他就休学回家，在家里干了一年农活。

从小，赵永勇画画就很好，他画了很多画，记录着家乡的房子、街道、山水风景以及妈妈被害的场景。

如今这些画都被当做证据，留在当地公安局。

也凭借这会画画的本领，在2000年，赵永勇跟着老乡来到广州做玉雕学徒。

“在当地村民看来，我是那种‘养不熟’的孩子，什么都记得，养父母也比较担心，就怕我有一天长大找回家。”

而赵永勇确实恨不得赶紧回去，2002年赵永勇离开了师傅，也脱离了养父母的控制，他开始自己雕玉石，自己做生意、卖货，只要赚到钱就坐火车找回家的路。

哥哥走上寻亲之路，父子三人终团聚

十年后，也就是2012年，赵永勇看到了“宝贝回家”这个公益网站，并分享了自己和弟弟被拐的故事。很快，就有志愿者联系了他，帮他寻亲。功夫不负有心人，在经过大半年的努力，志愿者意外找到了永兴镇，了解到这个镇上曾经走失了母子三人，其中一个孩子叫勇勇，一个孩子叫宽宽，所有的线索、时间、地点都吻合！

赵永勇也立即来到了四川，跟着志愿者来到了永兴镇，在穿过集市的时候，赵永勇意外看到了当年的人贩子。

“我第一眼就认出了那个人贩子，那个人贩子也一直盯着我。”

赵永勇更加确定这就是自己的家，他又凭借着记忆，往村口过去。终于，在那里看到了正在等待他的爸爸。

历时6636天，赵永勇终于回到了家，跟爸爸抱在了一起，在场的人都为之感动，父子俩也是激动痛哭。

短暂的相聚后，父子二人马不停蹄地来到派出所报案，警方立即出动抓捕了人贩子，并在其门市的菜地里找到了妈妈肖学琴的尸骨。据悉，肖学琴当年被害后，人贩子便将其残忍分尸，焚烧，并埋到了附近的菜地中。

2013年，警方又根据人贩子提供的线索找到了弟弟赵永宽，赵永勇也第一时间来到北京与弟弟相认。不过，因为分别时间太久，兄弟二人已经很难再像之前一样亲密了。但对于赵永勇来说，这并无大碍。

（赵永勇、赵永宽兄弟俩）

“把他带回去就可以了，我就这样想。”

人贩子得到严惩，父子三人却分道扬镳

赵永勇把弟弟带回了家，与父亲重聚，爸爸高兴地大摆筵席，跪拜祖先。

但一切恢复平静后，父子三人却不得不分道扬镳：

父亲早已娶了新的妻子，原来的老屋也早就拆了，盖上了新屋。

“感觉住在别人家里有些不安吧，反正已经找到了，就把它事情弄完了就行了。”赵永勇说到。

虽说，赵永勇跟养父家断绝了关系，但弟弟赵永宽却不一样，他很想回去，因为抚养他长大的吴家人对他很好，他早已对这家人有了很深的感情。

而后妈则认为兄弟俩的回来给家里带来了晦气，更不是不愿意把肖学琴的骨灰安置进赵家祖坟。

对了，这起案件的人贩子受到了严惩，两个主犯，一个被判处死刑，一个被判无期徒刑！

可惜，这件事永远都圆满不了，那个幸福美满的四口之家再也回不去了，最后剩下来的还是只有哥哥，那个坚持19年的哥哥……

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