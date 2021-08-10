关于分娩方式，这几个误区一定要避开！

随着预产期的临近，不少准妈妈妈开始纠结起来，是剖腹产好还是顺产好？其实，选择适合自己的生产方式，才能保障母婴健康。关于生产方式，很多人还存在误区。接下来，我们就来一一盘点：

关于分娩方式的常见误区

1.剖腹产比顺产安全

很多准妈妈认为，剖腹产比顺产更安全。其实，这种想法显然是不科学的。剖腹产毕竟是一种手术，会对妈妈的身体造成一定的损伤。与顺产相比，剖腹产的妈妈更容易发生宫缩乏力、产后大出血、子宫切除、羊水栓塞等严重后果。

对于宝宝而言，剖腹产不能给予宝宝锻炼心肺功能的机会，不利于宝宝自主呼吸的建立。所以，剖腹产并不比顺产安全哦~

2.剖腹产宝宝更聪明

很多准妈妈听说，剖腹产宝宝更聪明，就盲目选择剖腹产。事实上，宝宝智商高低与遗传有关，和分娩方式并不直接相关。只要能让宝宝顺利出生，不管选择哪种分娩方式都是一样的。选择不合适的分娩方式反而会影响宝宝的智商发育。

3.顺产太疼，剖腹产不疼

很多准妈妈因为怕疼，就选择剖腹产减轻疼痛。实际上，剖腹产生娃还是会疼啊，等到麻药效果消失后，妈妈们感到的伤口痛，不可比顺产好到哪里去。如果妈妈因为怕痛就选择剖腹产，那是想太多了。

顺产与剖腹产，选择哪种好？

相比剖腹产，顺产对妈妈的身体伤害更小，更有利于产后恢复，从而有利于宝宝的母乳喂养。

其实，剖腹产与顺产各有各的好处，选择哪种分娩方式需根据准妈妈实际情况决定。身体条件各方面都达标的准妈妈建议还是顺产的好，这样对宝宝的发育更有利，也有利于乳汁分泌，促进子宫恢复。如果妈妈的身体不允许顺产，建议遵循医嘱，进行剖腹产，这样可以保证准妈妈与宝宝的安全。

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