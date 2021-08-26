小家伙有这几种表现，说明智商高

不少父母发现，宝宝2岁后开始变得不听话，喜欢捣蛋，让人无奈。其实，这是宝宝进入智力发育高峰期的表现。各位家长，如果发现宝宝有以下这些行为，一定要积极引导哦！

1.喜欢乱写乱画

原本干净整洁的墙面被宝宝画得乱七八糟，这让家长很困惑，宝宝为何喜欢在墙上画画？事实上，孩子不懂什么是画画，他们只是随着自己的心情去涂鸦。因此，家长可以将房间的一面墙留下专门给宝宝画画，每次画后用清洗工具擦干净。这样不但可以避免墙壁被宝宝弄脏，还可以锻炼宝宝绘画技能。

2.宝宝尝试自己吃饭

很多妈妈认为，给娃喂饭不仅节约时间，而且可以避免宝宝吃的到处都是。但宝宝如果尝试自己吃饭，说明他有了主动意识，想要自己去学习一些新技能，比如吃饭、穿衣服等，家长要积极鼓励。

3.喜欢模仿别人

宝宝对周围充满好奇，喜欢探索周围一切。随着月龄的增加，他的学习能力、模仿能力也在不断变强。两岁左右时，宝宝会经常模仿别人的行为和语言。家长应当好榜样，引导宝宝养成良好的行为习惯。

4.开始“顶撞”父母

宝宝逐渐长大，语言发育越来越完善，会说的词句变得越来越多，越来越长，有时候甚至还会“顶撞”父母。其实，这只是宝宝单纯表达自己想法的方式，而不是跟父母对着干。父母应该尊重宝宝，加以引导，这样可以起到好的教育效果。

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