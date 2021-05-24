BB身上有这种胎记，别大意！建议尽早就医

很多孩子身上都会有胎记，但是如果你发现孩子身上有一种鲜红色、类似草莓形状的胎记，可要警惕起来，那可能是“血管瘤”！

♦ 先来了解一下婴幼儿血管瘤

这种鲜红色的胎记在婴儿身上并不少见，在医学上被称为“婴儿血管瘤”。在常见的儿童肿瘤中，婴幼儿血管瘤的发病率为8%-12%，女宝宝的发病率比男宝宝高。

一岁内是婴儿血管瘤的快速增长期，生长速度较快，特别是6个月大时。婴儿血管瘤常常出现在宝宝的头部、脸部、颈部、躯干和四肢，颜色大多是鲜红色，形状好似草莓一般，在皮肤上方肿胀。还有一些血管瘤在表皮下方生长，表面呈鲜红色，很像撞击后引起的皮下肿胀。

婴儿血管瘤是一种良性肿瘤，随着月龄的增长会嘴逐渐消失，但一部分婴儿血管瘤有可能会被破坏或永久破坏。还有的一些血管瘤长在特殊区域，会损伤宝宝的重要器官，给身体健康带来严重的不利影响，家长一定要警惕起来！

♦ 如何知道是不是“婴儿血管瘤”

最直接的辨认方法是，注意观察红色胎记的生长速度。血管瘤可能只是一个小点,通常而言，血管瘤在宝宝3个月左右时进入疯狂成长期。妈妈如果发现宝宝身上的“红痕”生长速度要快于身体的发育速度，说明这个胎记很可能是“婴儿血管瘤”。

通过生长速度进行判断，是医生做出初步诊断的重要判断指标之一。除了观察生长速度外，还可以用以下两种方法进行初步判断：

一是，用手指轻轻按压胎记，从一侧到另一侧均匀按压，婴儿血管瘤不会消失；

二是，无论宝宝是站立、躺下还是站立，或哭或闹，婴儿血管瘤的颜色和大小都不会发生变化。

♦ 发现孩子有血管瘤，需要去医院吗？

如果你怀疑孩子有血管瘤，不知道该怎么做，建议还是去咨询下专业医生的意见。尤其是宝宝的血管瘤长在以下这些部位，更是要尽早去：

1.长在生殖器附近

有泌尿系统或肛门畸形的可能。

2.长在头部、脸部或后颈部

血管瘤长在这个部位，会给宝宝的听力和呼吸带来不利影响。

3.长在眼睛附近

血管瘤长在眼睛附近，可能会妨碍正常的视力发育，应同时去眼科和皮肤科就诊。

4.溃疡

血管瘤较大，或者在皮肤表面隆起，经常导致皮肤反复摩擦出血，并伴有疼痛、溃疡、感染等情况，要及时就医，不要耽搁。

5.节段性血管瘤直径大于5公分

不满6个月宝宝，若节段性血管瘤直径大于5公分，父母要及时带他就医。

6.有毁容风险

身体暴露部位长有血管瘤，可能会有毁容的风险，这就会给宝宝的内心带来巨大的负面影响，容易产生自卑、受歧视、心理压力过大等情况，建议尽早就医治疗。

宝宝1岁时的血管瘤消退率大概是10%，5岁时大约是50%，7岁时约为70%。在所有血管瘤的患儿中，有25%-69%的人在肿瘤完全消退时会出现其他问题，比如毛细血管扩张、色素沉着等。因此，不能保证宝宝的胎记会完全消失，也不保证胎记消失后不会发生其他皮肤问题。

由于婴儿血管瘤的生长位置和严重程度不同，每个宝宝身体情况各异，所以家长要听从专业医生的意见，为宝宝制定最佳的个性化治疗方案。

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