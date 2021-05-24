给孩子喂药，是饭前吃还是饭后吃？大有讲究！

宝宝吃药好几天，但病情就不见好转，这是怎么回事？有可能是你喂药顺序出了错！给孩子吃药，你是饭前喂还是饭后喂？这可大有讲究，下面我们就来看看正确的做法：

Δ 大多数的药是饭后服用

由于药物会对肠道产生刺激，所以，大部分药物都应该在饭后服用，通常在饭后15-30分钟服用为宜，建议不要在饭后马上服药。

饭后服药，能够减轻药物对肠道的副作用，同时让药物发挥最好的疗效。

Δ 胃动力药要饭前服用

宝宝发生积食，如果不得不需要服用胃动力药，就千万不要在饭后用药了，因为饭后服药会妨碍药物的吸收和发挥作用。像最常见的药吗丁啉等，这些药物就要让宝宝饭前15-30分钟吃。

另外，一部分保护胃黏膜的药也应饭前服药，以保障疗效的发挥。

Δ 如何减轻药物对宝宝肠胃的损伤？

有一些抗生素药物、退烧药服用后会感觉胃不适、烧心，这些药物都应在宝宝饭后服用。

另外，宝宝服药一小时后，妈妈可以给他吃点苏打饼干等碱性食物，或者喝点苏打水，从而保护胃黏膜，减轻不适症状。

Δ 如何让宝宝少生病？

做家长的，自然不希望孩子生病。那么，有什么方法可以让孩子少生病呢？我们继续往下看：

1.经常参加体育锻炼

“生命在于运动”，让孩子经常参加运动不仅能增强体质，还能提高身体抵抗力，抵御各类疾病。

2.保持愉悦情绪

好心情是一味良药，中医认为，我们的身体是靠气和血来推动健康正常运转。如果孩子总是闷闷不乐，不高兴，容易导致气血郁结，从而生病。

3.注意科学饮食，多喝水

保持饮食科学合理，能增强免疫力，让宝宝少生病。妈妈平常要多给宝宝吃富含微量元素、维生素、膳食纤维、蛋白质的食物，要让孩子吃一些应季的蔬菜水果，少吃生冷食物和易上火食物。

另外，还要多给孩子喝水，水是身体清道夫，可以帮助人体排出废物，也是健康的美容饮品，促进消化，对孩子来说好处多多。

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