小孩子也会有口臭！快排查这几个原因

有的妈妈发现，宝宝也会有口臭，这是怎么回事？下面，我们就来说说宝宝口臭的原因：

1.口腔卫生较差

宝宝有口臭，首先要考虑是不是“口源性口臭”。比如，口腔没有清洁不到位，会使残留的奶液或者食物残渣在口腔中发酵，进而产生了异味。

通常来说，口腔卫生较差、菌斑、软垢的堆积，牙龈炎或出血、牙周炎以及口腔黏膜疾病，都会导致宝宝口臭。这种情况是暂时现象，只要宝宝做好口腔清洁工作，养成良好的口腔卫生习惯，口中的异味就会逐渐消失。

应对方法：家长要让宝宝从小养成良好的口腔卫生习惯。1岁以下宝宝每次进食后，妈妈都要帮他清洁口腔，可以用蘸过温水的纱布给宝宝刷牙或者喂宝宝一些温开水冲洗口腔。1岁以上宝宝每天晚上要用温开水或淡盐水漱口，也可以试着用牙刷刷牙。宝宝2岁时就可以自己练习刷牙了，但家长要提供帮助，以保证达到有效刷牙的目的。

2.口腔有炎症

宝宝有口臭，如果不是口腔局部问题引起的“口源性口臭”，还很可能是全身性疾病引起的“非口源性口臭”。宝宝出现“非口源性口臭有很多种原因，主要有以下几种：

呼吸道疾病：气管炎、肺炎、肺脓疡、支气管扩张等疾病会影响消化系统的正常运转，导致肠胃功能紊乱，引发消化不良，进而出现口臭。另外，患有这些疾病的宝宝，呼出的气体也会伴有一定的腐烂臭味。

鼻源性疾病：宝宝患鼻炎、鼻窦炎，某些中耳炎，也会出现口臭。

应对方法：“非口源性口臭”不是口腔问题，需要及时带宝宝到医院做详细检查，接受医生专业的治疗。等这些疾病痊愈后，宝宝口中的异味也会逐渐消失。

3.肠胃消化不良

宝宝消化不良，口中也会散发出异味。宝宝消化系统不成熟，吃零食过多、吃了不干净的食物会导致肠胃功能紊乱，进而引发消化不良。

宝宝发生消化不良时，会出现胃口不好、肚子胀、大便不正常且偏臭等症状，也就是人们所说的“食滞”。

应对方法：让宝宝多吃一些水果和蔬菜，增加膳食纤维摄入，促进肠道蠕动。这样可以减轻肠道、口腔疾病的发病概率，避免发生口臭。

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