夏季宝宝私处护理，这门功课必修！

夏天气温高，宝宝长时间穿纸尿裤容易闷热，这就需要家长经常做好私处的清洁工作。其实，宝宝私处清洁对保持身体健康十分重要。那么该如何给娃清洁私处呢？快来了解正确姿势。

男孩子私处清洁

第1步：宝宝拉臭臭后，家长首先要将肛门附近的脏东西清理干净。用质地柔软的毛巾蘸湿后，给宝宝擦屁屁。

第2步：宝宝的小jj上沾有污物，父母可直接用温度适宜的清水冲洗。如果污物没有冲干净，家长可扶着宝宝的jj，轻轻用毛巾擦拭根部以及里面的污物，但一定要注意力度，并保持动作轻缓。

第3步：宝宝的大腿根部以及阴囊表皮的皱褶里是污垢的聚积地，家长要用手指轻轻地将皱褶展开，然后再轻轻擦拭。等宝宝小屁屁完全晾干后，再给他换上干净、柔软、透气性好的纸尿裤。

专家建议：宝宝3岁前，家长无需刻意给宝宝清洗包皮。这个年龄段的宝宝包皮和龟头还连在一起，过早地翻动包皮会使生殖器受到伤害。

女宝宝私处清洁

第1步：女宝宝拉臭臭后，父母要用湿毛巾从前往后擦屁屁。或者用温度适宜的流水从前往后进行冲洗，这样既能把脏东西洗干净，又能避免宝宝私处发生细菌感染。

第2步：等宝宝私处晾干后，再给宝宝穿上纸尿裤，从而保持小屁屁干爽。家长需要特别注意，不要将女宝宝小阴唇周围的白色分泌物洗掉，白色分泌物是防止细菌感染的一层保护膜。如果家长将其洗掉，容易造成宝宝局部黏膜污染，对预防尿路感染有不利影响。

第3步：宝宝大腿根部的夹缝里很容易藏污纳垢，家长在给宝宝清洗私处时，一定要认真擦拭，保持大腿根部干净卫生。

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