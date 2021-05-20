电动车自燃烧伤婴儿，骑车带娃要注意这几点！

相信你的朋友圈曾被这段视频刷屏：

前不久，“成都电动车在电梯内自燃”的事件备受全国关注，其中受伤者更是包括一名五个月大的婴儿，着实令人揪心。截止5月12日，受伤的孩子老人仍然在重症监护室接受治疗。

事件曝光后，很多家长都加强警惕，自觉配合严禁电动车上电梯，进楼道。然而，有关电动车的安全功课可不止于此。尤其是在我们的生活中，很多家长都会骑电动车带孩子上学，更需要多留心。那么，家长在带孩子骑车时需要注意什么呢？我们接着往下看：

1.别骑太快

不要因为赶时间就骑得太快，否则遇到急刹车，孩子很容易撞到脑袋，受了伤。另外，车速过快的电动车突然急刹有可能会翻车，十分危险。

2.不要让孩子站在前脚踏板上

有很多家长会让孩子站在前面的脚踏板上，殊不知这样做家长骑车时视线会受到影响，而且还不好控制方向。遇到紧急情况，孩子很有可能会被甩出去！

3.不要抱着孩子骑车

一手抱娃一手骑车，碰到紧急情况就无法及时控制车辆做出合理反应，很容易发生意外。还有种情况是，坐在后座的大人会抱着孩子，但如果突然急刹车，孩子在惯性的作用下会从大人怀中飞出，相当危险。

4.孩子坐车不戴围巾不穿长裙

围巾和长裙有可能会被卷进车轮，把孩子拽下车或者勒住脖子引发窒息。

5.电动车不装遮阳棚，骑车时不打伞

不少家长会给电动车装遮阳棚，以为这样既能防晒又能挡雨。事实上，遮阳棚不但会增加行车阻力外，还会影响视线不利于观察，有很大的安全隐患。

还有的家长下雨天会让孩子打着伞坐在后座上，这样非常危险，很容易导致孩子重心不稳从车上跌落发生意外。下雨天带孩子出门，建议大家选择公交或打车出行，不要骑车。如果一定要骑车出门，请穿上雨衣而不是打伞。

6.孩子乘车时不要进食

孩子电动车上吃东西，万一遇到路面颠簸或急刹车，就很容易被噎住，引发窒息。

7.不要让孩子反向坐车

有的父母习惯让孩子反向坐在电动车后座上，其实这样很不安全。电动车发生急刹时，在惯性的作用下，孩子很有可能会被甩出去，非常危险。

如果让孩子反坐在前座，后脑勺很容易撞到车把手，导致孩子受伤。

8.脚踏板上不要放坐凳

脚踏板上放凳子，如果路上遇到情况需要踩急刹，孩子的脑袋、鼻子等部就很容易撞到电动车的前挡板，导致受伤。另外，电动车行驶过程中板凳也有可能会掉落，引发意外。

使用电动车的其他隐患



电动车使用过程中，还有以下两个隐患，各位家长同样要留心：

1.充电

很多家长有夜间给电动车充电的习惯。但相关数据表明，大概有80%的电动车起火事故是在充电时发生的，主要原因是电池故障和充电方法不正确。

而且夜间充电引发火灾，很难及时发现和逃生，建议大家还是白天给电动车充电为好。

2.充电口

有人曾经做过这样一个实验，在鸡爪上绑一枚一元硬币，随后将硬币塞进未启动的电动车充电口。几秒后，充电口开始出现火花并冒出阵阵黑烟，接着硬币和鸡爪都被烧焦融化。

可以试想一下，如果孩子拿着硬币塞进充电口是多么危险！因此，大家在平常一定要加强孩子的安全教育！

最后提醒大家，平常骑车带孩子时，一定要给孩子戴上头盔，日常生活中也要加强孩子的交通安全教育，这样才能保证孩子行车安全！

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)