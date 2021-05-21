六一儿童节，做一朵棒棒糖花朵

六一儿童节快要到了，我买了一大桶的棒棒糖送到学校了，这是孩子最后一个儿童节了，也是我第一次送东西到学校去。我提前偷偷的拿出十几根，打算留着做个小手工，这样一来棒棒糖就升级啦，可以用来哄幼儿园的小朋友。漂亮的花朵外形，也可以当做小礼物呢，送给自己的麻麻和老师，花中带着甜，甜里透着香，到底是糖还是花，你来辩一辩。

平常里不起眼的棒棒糖，给它换个外套，立刻就高大上啦！五月花香香满园，六月甜蜜甜心间。

材料准备：

三根棒棒糖，硬币，剪刀，双面胶，马克笔，复印纸。

制作过程：

1.取一张复印纸，把它平均分成四等份，我们取其中的三份对折来用。用一元硬币在对折后的白纸中间画出一个红色的圆形图案，一共需要画三个。

2.接着在圆形的外围画出花瓣以及绿色的叶子，三朵花都是不一样的。

3.接下来用红色和黄色的马克笔给花朵涂色，右下方的那朵红花需要用高光笔画出花蕊。

4.涂色完成后，我们把它展开，用剪刀把中间的圆形给剪掉，注意留边，再在花朵的底部各剪出一个小圆孔。

5.把不同口味的棒棒糖插到花朵的中间。

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