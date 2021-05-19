开水烫奶瓶，小心越烫越有毒！

现在很多家长都重视宝宝用品的消毒工作，但大部分家长都仅仅是开水烫一下，殊不知这种短暂的高温根本起不了什么消毒作用。今天，我们就来好好说说这个事！

用热水烫奶瓶，真能消毒吗？

宝宝每天要喝五六次奶，因此家长一定要认真对待奶瓶消毒问题，不可马虎。有的家长认为，用热水烫奶瓶不但能消毒，还能让奶瓶保持干净。其实，这种做法是错误的，奶瓶用热水烫不仅不能消毒，还会造成细菌污染，危害宝宝健康。

宝宝喝奶后，奶瓶暴露在空气中，空气中的细菌会依附在奶瓶上。尽管你每次都会用热水清洗奶瓶，但想要消灭细菌没那么容易。想要把奶瓶上大部分的细菌杀死，需要将奶瓶放在高温中至少煮沸5分钟。

如果奶瓶中的细菌没有被杀死，下次宝宝喝奶时，细菌就会随着奶液一起进入宝宝体内造成感染，引发不适。用开水烫奶瓶，大人是方便了，却坑了孩子！

另外，有的奶瓶是用塑料制成的，无法承受高温，甚至会在高温下会释放出有害物质，依附在奶瓶上，直接影响宝宝身体健康。

如何科学消毒奶瓶？

家长在清洗奶瓶时，应按以下方法操作：

1.清洗和高温煮沸

宝宝喝奶后，父母要立即清洗奶瓶，不要让奶瓶在空气中暴露太长时间。简单冲洗后，一定要用奶瓶消毒器进行消毒，或者放在锅中煮沸5分钟，从而杀死细菌。

2.煮沸后晾干

煮沸或消毒后，妈妈要及时将奶瓶取出用干净的纱布擦干净，或者放在干净封闭的地方晾干。这样更干净，避免一些污垢残留。

3.每个零件分开清洗

细菌会藏在零件的缝隙里，因此家长在清洗奶瓶时一定要将奶瓶的各个零件拆下来，分开洗，不要图方便将奶瓶整个冲一冲了事。

尤其是奶嘴，这是宝宝经常接触的部位，更要进行彻底消毒，千万不能偷懒。只有彻底清洁奶瓶，才能避免细菌滋生，保证宝宝的健康。

最后提醒大家，宝宝的奶瓶要经常换，通常每隔三个月换一次。建议妈妈多买几个奶瓶轮换着用，不要总给宝宝用一个奶瓶，以免细菌累积过多引发感染。

千万不要再用热水烫奶瓶了，家长多付出一些，就能给宝宝带来更多保障！

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