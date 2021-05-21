“男怕子夜生，女怕午时临”是真的吗？

关于孩子的出生时间，民间有“男怕子夜生，女怕午时临”这么一说。那么，这种说法有没有道理呢？警惕我们就来探讨这个话题：

宝宝的出生时间真有讲究吗

“男怕子夜生，女怕午时临”，就是说男孩不宜在子时出生，女孩不宜在午时出生，否则会影响到宝宝的健康。

古代的计时方式和现在不同，古人将一天分为十二时辰，子时是晚上23点到第二天凌晨1点，午时是中午11点到下午1点。

古人非常讲究阴阳，他们认为，子时是一天中阴气最重的时辰，午时则是一天之中阳气最旺的时辰。女孩属阴，在一天之中阳气最旺的时辰出生会影响到身体。男孩属阳，在一天之中阴气最盛的时辰出生会“阴盛阳衰”。

因此，老人们认为孩子要选择合适的出生时间，男孩不宜在晚上出生，女孩不宜在中午出生。

但是，这种说法并没有科学依据，是一种封建迷信的想法，千万不能信。

孩子何时出生好？上午更好

在育儿网小编看来，孩子上午出生更好，原因有以下三点：

第一，医院白天的医护人员较多，妈妈如果在下午分娩，医生护士有可能会人员不足或动力不足的情况；

第二，到了下午，很多人会感到困倦，想要睡觉。而上午分娩，准妈妈和医护人员的精力更充足；

第三，准妈妈上午生娃，下午有充足的时间休息，就能以良好的精神状态做检查。

阴历生日VS阳历生日，孩子过哪个好？

再来说说孩子阴历生日、阳历生日的问题。

很多老人认为，按照中国的传统习俗，孩子应该过阴历生日。毕竟我们每年过的春节就是阴历元旦，孩子过生日也应遵循这样的传统。如果孩子不过阴历生日，就会影响身体健康。

其实，这种观点也是一种迷信，不能当真。孩子过阴历生日还是阳历生日，应根据实际情况决定。

从实用性的角度而言，阳历生日用的更加广泛，比如，身份证上面的生日就是阳历生日。

但有的家庭非常重视传统习俗，特别是一些老人，父母不妨尊重老人的意见给孩子过阴历生日。这样既可以避免产生家庭矛盾，又是一种文化传承。

孩子过生日，他最关心的就是蛋糕好不好吃，玩的开不开心，至于过的是阳历生日还是阴历生日他们并不在意，只有爸爸妈妈在较真。

如果实在无法选择，那就阴历生日和阳历生日都给孩子过，这样就可以两全其美啦！

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