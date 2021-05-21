宝贝迟迟不长牙，是缺钙吗

有的家长发现自家宝宝长牙比同龄宝宝晚，就很焦虑，怀疑宝宝是不是缺钙或营养不足。那么，事实真的如此吗？今天我们就来谈谈这个问题：

宝宝迟迟未长牙是不是缺钙？

有的家长发现宝宝出牙晚，便给他吃钙片补钙。其实，宝宝出牙有一定的间歇期，而每个宝宝的出牙间歇期有长有短。有的宝宝隔半个月就开始萌出新牙，有的宝宝间隔两个月才开始萌出新牙。所以，家长千万不要盲目给孩子补钙。

一般来说，宝宝会在5-8月左右开始萌牙。有的宝宝出牙早，4个月的时候就开始长牙，有的宝宝出牙晚，10个月左右才开始出牙，爸爸妈妈不用着急。

影响宝宝出牙快慢的因素



宝宝出牙快慢有很多影响因素，比如内分泌、遗传、食物性状等。有些影响因素是先天决定的，后天无法改变，家长只需要耐心等待宝宝萌牙就好。

正常情况下，女孩往往比男孩更早出牙，牙齿钙化时间也更早。营养好身体棒的宝宝，比体重低营养差的宝宝更早长牙。只要宝宝身体没有问题，父母就不用过于担心。

宝宝不长牙，应该怎么办？

专家指出，如果宝宝8个大时还没有任何出牙的迹象，家长要注意保持饮食结构均衡合理，让他摄入全面营养。另外，家长可以适当给宝宝准备一些牙胶、馒头片等食物，从而锻炼他的咀嚼能力，刺激口腔内血液循环，促进牙齿萌出。

但如果宝宝1岁后还没长牙，就需要警惕了。家长要及时带宝宝到医院做相关检查，以排除佝偻病的可能。

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