两岁娃把玩手枪，意外开枪打中爸妈

据《国际财经时报》报道，5月12日，美国缅因州发生一起枪击案。一名2岁男童从父母的床头柜中找到一把枪，把玩时不慎扣动扳机，子弹击中了爸爸的头部和妈妈的腿部，而他自己也因枪身的后坐力而受伤。

2岁男童找到一把手枪，意外开枪击中父母

事发当天上午8点左右，2岁男童在家里闲逛玩耍。他在父母的床头柜中找到一把手枪，便拿在手上把玩，不料不小心扣动扳机打中了25岁的爸爸和22岁妈妈。

据了解，子弹击中了爸爸的头部和妈妈的腿部，而男童也因开枪产生的后坐力脸部受伤。事发后，三人被送往医院接受救治，身体正在逐渐康复。目前，还不清楚男童是如何握住枪扣动扳机的。但警方一致认为，男童的父母过于粗心大意，在这起事件中应负主要责任。

警方正对案件展开调查，警长向民众发出呼吁

当地的治安官在声明中表示：“我们正在对这起事件展开调查。2岁的孩子竟然拿起手枪并扣动了扳机，简直让人不敢相信！这一连串动作对于2岁孩子来说非常困难，几乎不可能完成。我们对于这起案件十分重视。值得庆幸的是，在这起事件中没有人受重伤。”

据悉，事发时家中除了2岁男童和他的父母外，还有一名3周大宝宝也在房间里，所幸他没有受伤。另外，男童的奶奶也住在同一所房子里。

当地警察局警长在接受媒体采访时这样说道：“在我担任警长的12年中，还没有发生过类似案件。如果家中有小孩，请您一定要将枪支放在上锁的柜子里、高处的橱柜里，或者使用扳机锁。”

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