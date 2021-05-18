“上怀男，下怀女”？这话谁信谁傻！

民间有不少孕期看男女的方法，其中一条就是“上怀男，下怀女”。上怀指的是孕肚隆起部位靠上一些，而下怀指的是孕肚隆起部位靠下一些。不知道大家有没有听说这种说法？其实，这是妥妥的谣言，大家可别被骗了哦~

为何会有“上怀”和“下怀”？

事实上，准妈妈孕肚形状不一样，主要受胚胎着床位置的影响哦~大家受孕后胚胎着床位置都不一样，所以孕肚的形状自然也不同。

此外，孕肚的形状还会受到其他一些因素的影响。比如说，有的准妈妈体型偏廋，骨盆相对来说狭小一些，胎宝宝为了获得更多生存空间，就会向上“探索”，从而出现“上怀”现象。如果准妈妈骨盆相对较宽，空间较大，大多会形成“下怀”。

“上怀”和“下怀”会带来哪些影响？

△ 对准妈妈来说

孕肚形状不同，给准妈妈带来的影响主要体现在两个方面：

1.自我感受

准妈妈是“上怀”的话，肚子隆起的位置靠近胃部，对肺部和肠胃的压迫也比较大，容易出现食欲下降、呼吸困难等情况。由于腹部隆起位置较高，对腰背部的牵拉小一些，准妈妈平时不容易感到疲累。

而“下怀”准妈妈，其腹部隆起的位置相对偏下一些，对膀胱影响较大，甚至会阻碍肠道的正常蠕动，容易出现便秘、尿频等情况。另外，由于孕肚偏下，对腰腹部的牵拉力比较大，准妈妈更容易感到疲累。

2.身材变化

上文提到过，准妈妈的骨盆宽度会影响孕肚的形状。

如果大家骨盆较窄是“上怀”，身材变化最明显的地方就是孕肚。随着胎儿不断发育，孕肚会变得相对突出，但腰身变化不会很明显。

如果大家骨盆较宽是“下怀”，那么随着胎宝宝不断成长，骨盆受到的压力也随之增加，腰身容易变粗，胯部的变化也会比较明显。

△ 对胎宝宝来说

因为肚型不一样，胎儿发育过程中对体内各个内脏的压迫程度也有所差异，所以准妈妈的自身感受也不相同。如果准妈妈在孕期没有注意，就会在一定程度上影响胎宝宝的正常发育。

1.“上怀”的准妈妈

如果准妈妈是“上怀”，胎儿不断长大会使肠胃和肺部受到压迫，进而引发食欲降低、呼吸困难等问题。如果没有及时加以改善，就会使胎儿的营养供应受到影响。

建议此类准妈妈进行深呼吸训练，改善呼吸方式，来确保自身对氧气的需求。另外，在日常饮食方面要少吃多餐，摄入充足的营养保证胎儿的营养需求。

2.“下怀”的准妈妈

而“下怀”准妈妈，肠道和膀胱会随着胎儿发育备受压迫，容易引发便秘和尿频。不过，通常对对胃部的影响不大，容易出现食欲变大的情况。这就需要大家自己管住嘴了，切勿胡吃海喝，以防胎儿过大。

准妈妈要注意改变日常饮食结构，并进行适当运动，从而促进肠道蠕动，缓解排便不畅的情况。另外，记住不要憋尿，有尿意就及时上厕所，包括出门在外时哦~

到这里，大家应该都了解了“上怀”和“下怀”不仅是肚型不一样，还会影响准妈妈的身体健康和胎儿的正常发育。所以，大家在孕期可要多注意自己的身体变化，并根据情况进行适当调整，从而保证胎儿的健康成长。

最后提醒大家，孕期要定期去医院产检，有问题及时采取措施排除不利影响因素，保证胎儿的健康发育。

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