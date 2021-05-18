快手土豆饼来咯~不发面个个拉丝，超美味~

讲真，我听过太多姐们吐槽发酵面粉太难了，从来都是觉得脑会手不会！正好好久没给孩子单独安排午饭了，今天他表示非常想吃小饼，所以单独制作了，顺路分享一波不用发面的小饼做法～

食材准备：

土豆一个，面粉适量，白糖一勺，提前解冻的芝士碎适量。（所有的食材根据土豆的大小来定义哦）

具体做法：

1.土豆去皮切丝，上锅蒸20分钟。（土豆切丝后蒸的特别软烂）

2.把白糖放土豆丝里，土豆丝压成泥。

3.把面粉少量多次的加入到土豆泥中，一边加一边搅拌，直到可以揉成面团。（根据土豆泥水分的多少，面粉适量添加，到面团不特别黏手的程度就可以了。）

4.把面团分成均匀的小面团，然后拿起一个面团用手压成面皮，把芝士碎放入面皮中间，向包包子一样包起来，然后压成面饼。

5.平底锅加热刷油，把面饼放上两面煎熟就可以啦~煎熟的时候面饼会鼓鼓的，所以也很好区别是否熟了。

没有发酵面粉，也特别松软的小饼就烙好啦，一掰两半，会拉长长的丝哦～

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