天热了，还要给宝宝用纸尿裤吗？别急着脱！

最近的天气是越来越热了，很多宝妈开始纠结纸尿裤的问题了：

天气那么热，孩子每天都裹着纸尿裤，太难受了，是不是可以换尿布了？

孩子天天捂着纸尿裤，容易红屁股，干脆戒了得了！

天气一热，孩子就更不愿意穿纸尿裤了，每次换尿裤都是在打架！

确实，天气热会给宝宝带来一丢丢不舒服，但这绝不是孩子戒掉纸尿裤的理由，也不是用尿布就可以解决的问题。今天，我们就来好好说说这个话题：

Δ 纸尿裤VS尿布，哪个靠谱

夏天给孩子穿纸尿裤好，还是尿布好？我们先来对比一下两者：

1.尿布

我们这一代小时候没有纸尿裤，都会用尿布。尿布最大的优点就是透气，由于尿布是棉质品，不会刺激到宝宝小屁屁。而且尿布还有一个优点是经济，可以为父母省下不少钱。但尿布也有缺点，它的吸水性不强，而且需要花时间来清洗。

2.纸尿裤

纸尿裤最大的优点是吸水性好，能使宝宝的小屁屁保持干爽。而且，纸尿裤无需花时间清洗，用完即丢，非常方便。

纸尿裤的缺点是损耗率很大，花费不少钱。一般来说，宝宝平均每天在纸尿裤的花费上会达到30元。

两者相比较来说，使用纸尿裤更合适。毕竟如果尿布不及时换，穿久了，宝宝长时间处于潮湿的环境中，更容易患上尿布疹。

Δ 宝宝何时可以脱掉纸尿裤？

1岁以内的宝宝还不具备自主排便能力，因此不管是冬天还是夏天都要穿纸尿裤，不适宜戒！宝宝1岁半以后，消化系统和泌尿系统开始发育成熟，此时可以开始接受如厕训练，学会自主如厕后，就可以脱掉纸尿裤。

Δ 什么时候给宝宝进行如厕训练

宝宝什么时候开始接受如厕训练，并不是说到了一定年龄就要开始，而是要看他平常的一些表现。如果宝宝有以下这些表现，说明如厕训练的最佳时机到了：

1.2小时以上不排尿

宝宝可以2个小时以上不排尿，保持纸尿裤干燥，说明他的神经系统发育已经相对成熟了。

2.能够听懂父母的指令

想要让宝宝接受如厕训练，首先要保证孩子能听懂爸爸妈妈的指令。

3.可以坐在马桶上面

只有自己能够坐在小马桶上，才可以接受如厕训练。

4.可以自己做穿脱裤子的举动

宝宝有了自主意识，知道大小便需要脱、拉裤子。

5.开始用肢体和语言表达尿意

宝宝有这样的行为，说明已经开始控制排便，如厕训练也可以开始了。

6.纸尿裤变湿后产生抗拒心理

说明宝宝感官系统发育相对成熟，小屁屁感觉湿湿的，很难受，就会抗拒尿不湿

只要发现孩子有其中几个表现，就可以对他进行如厕训练咯~

如果宝宝没有以上这些表现，不妨就耐心等一等，纸尿裤还是继续穿着吧~如果孩子排斥穿纸尿裤，建议更换纸尿裤的牌子，选择质量更好的纸尿裤，让孩子试试~

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