宝宝肚子胀，要考虑这几个因素！

宝宝肚子大，看起来很不舒服，是怎么回事？今天我们就来看看宝宝腹胀的原因，以及应对方法：

宝宝腹胀的的原因

宝宝的腹壁肌肉尚未发育成熟，腹肌没有足够力量支撑和成年人同样多的器官，就会使宝宝的肚子看起来鼓鼓的。除了腹肌力量不足外，还有以下几个原因：

1.宝宝吃奶过急吸进了大量的空气，进而引发腹胀；

2.奶瓶的奶嘴孔尺寸过大或者过小，都会导致空气被宝宝吸入腹中引发腹胀；

3.宝宝一边哭闹一边喝奶；

4.在肠内菌和其他消化酶作用下，奶水或食物在消化道内发酵，进而产生大量气体引起腹胀。

宝宝腹胀是不是病？

腹胀是不是生病了，要根据宝宝的具体表现进行判断。如果宝宝除了腹胀，吃喝拉撒睡一切正常，说明只是生理性腹胀，无须特别治疗。

如果宝宝除了腹胀还有其他症状，比如食欲减退，便秘等，就要考虑宝宝是不是得了肠炎、便秘等。宝宝有这些症状，家长要及时带他到医院就诊。

应对宝宝腹胀的小妙招

1.给宝宝喂奶后，将手掌保持空心，轻轻拍打他的背部，使其打出奶嗝，从而排出气体；

2.顺时针给宝宝按摩腹部，按摩时动作一定要轻缓，控制好力度；

预防宝宝胀气的正确方法

1.宝宝哭闹时，家长要及时安抚宝宝情绪，通过语言和拥抱使其停止哭闹。

2.宝宝饿的时间过长，吃奶时会很急，从而吞入大量空气。因此，家长一定要及时给宝宝喂奶。

3.给宝宝做腹部按摩，促进肠胃蠕动，以排出体内多余气体。

4.用奶瓶喂奶时，要使奶水充满奶嘴前端，不要有斜面，防止宝宝吸入过多空气。

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