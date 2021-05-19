给宝宝用抗生素，将来更容易得湿疹

最近有科学研究结果表明，宝宝在1岁之前使用抗生素会增加其患湿疹的几率。那么，抗生素和湿疹有什么关系呢？下文给大家做一个详细解答。

宝宝服用抗生素，患湿疹风险更高

不少家长认为，疾病都是细菌感染引起的，给宝宝服用抗生素可以治疗多种疾病。但英国的研究结果表明，宝宝1岁前服用抗生素药物，今后更容易患湿疹，并且服用次数越多，患湿疹风险越高。这项研究结果发布后，引起了很多育儿专家和父母的重视。

这个研究结果是由伦敦国王学院、诺丁汉大学、阿伯丁皇家医院的学者分析了20项相关研究的数据资料后，经过分析整理得出的结论。研究发现，宝宝1岁前过早使用抗生素药物或者接受抗生素治疗，将来患湿疹的风险会增加40%。

所以，医生给宝宝开具抗生素药物处方时要更加谨慎。另外，家长带宝宝就诊时一定要告诉医生，有没有过敏性疾病家族病史等相关信息。

宝宝患湿疹，最重要的是找到过敏原

过敏是宝宝患湿疹常见的原因，要想解决宝宝的湿疹问题，首先要找出过敏原。只有远离过敏原才能从根本上解决问题，让宝宝皮肤恢复光滑细嫩。

宝宝是母乳喂养，发生过敏的风险较低，但也有可能发生湿疹等严重过敏。母乳喂养宝宝身上有湿疹，妈妈要注意自身饮食，不要吃容易引发过敏的食物，比如牛奶、鸡蛋、大豆、带壳的海鲜等。妈妈限制饮食后，如果宝宝湿疹依旧没有好转，应及时带他到医院做详细检查以找到过敏原，并接受专业医生的诊治。

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