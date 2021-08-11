口对口喂饭，孩子危害大

日常生活中，有家长给宝宝喂食时，会采用“口对口”的方式。事实上，这种做法对孩子的伤害可不小，会直接传播细菌/病菌，今天我们就来说说这个问题：

口对口喂养，宝宝更容易生病

有些成人感染幽门螺旋杆菌后，身体不会出现明显的不适，但宝宝抵抗力比较差，感染幽门螺旋杆菌后会容易出现食欲不振、恶心、腹痛、口腔异味等症状。幽门螺旋杆菌有很强的传染性，可以通过口对口、不洁食物、不洁餐具等方式传染，人体感染后会引发慢性胃炎、胃溃疡甚至是胃癌，而口对口喂养会直接增加宝宝感染的风险。

建议：分餐制可降低幽门螺旋杆菌感染概率

养成饭前便后洗手的习惯，可有效降低“粪—-口”感染的风险。妈妈给宝宝喂食时，一定要给他配备单独的餐具。一家人共同就餐最好配备公筷，如果家中有人感染了幽门螺旋杆菌，应采取分餐制。另外，外出就餐也应采用分餐制，降低幽门螺旋杆菌感染的风险。

tips：如果你还在哺乳期，有以下情况，需暂停哺乳

1.患传染病时

如果乳母患有肝炎、肺病等严重传染病，为了防止传染给宝宝，应立即停止母乳喂养。

2.服药期间

妈妈在哺乳期不建议随意服用药物，以免药物的某些成分进入到乳汁中。宝宝喝了含有药物成分的母乳，有可能会影响到正常的生长发育和身体健康。

如果必须要服用药物，应在医生指导下服用，如有必要需停止母乳喂养，等到身体康复后再进行母乳喂养。虽然停止了母乳喂养，也应将含有药物成分的乳汁挤出来，保证母乳的正常分泌。请注意，挤出的母乳千万不要给宝宝喝。

3.患有严重乳头皲裂和乳腺炎时

妈妈患有乳腺炎或乳头已经严重皲裂，应及时停止母乳喂养，以免加重病情，并且及时到医院就诊，接受专业的治疗。

4.剧烈运动后

妈妈运动后体内会产生乳酸，乳酸残留在血液中会改变乳汁的味道，使宝宝对母乳不感兴趣或者不爱吃。研究表明，中等强度以上的运动就会导致此种现象。所以，妈妈运动后应休息一段时间，再给宝宝喂奶。

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