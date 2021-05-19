照顾新生儿，这些“老人言”千万别信！

新生儿免疫力不及大人，对环境的适应能力也差，这就需要父母悉心照顾。如何照顾新生宝宝，民间有很多育儿经验流传。其实，有很多“老人言”都是错的，如果父母听信了这些说法，有可能会影响宝宝的身体健康，一起来看看：

说法一：女宝宝的乳房要挤一挤

医生点评：受母体激素影响，会自然消退

有的宝妈会发现，刚出生几天的女宝宝，乳腺部位会有蚕豆大小的肿块。如果用手挤，可能还会有“奶水”。有的老人认为，如果不及时挤掉，女宝宝长大之后乳头会凹陷或腺管不通。

然而，这种说法是错误的。这种情况是正常生理现象，家长不用过于担心。宝宝在子宫里时会受到母亲激素水平的影响，宝宝出生后这种激素水平的影响还未消失，随着宝宝的生长发育，宝宝会逐渐建立起自己的内分泌系统，这种现象也会随之自然消退。所以，千万不要乱动，以免引发细菌感染，甚至可能会导致败血症，危害宝宝身体健康。

说法二：腿要绑才直

医生点评：妨碍动作发育和血液循环

这种做法同样是不科学的，这样做不仅不能让宝宝腿直，反而会影响宝宝的血液循环和动作发育。

1岁以内的宝宝还不能久站，日常活动以坐和爬为主，腿部力量不足，腿部呈O型腿是正常现象。随着月龄的增长，宝宝腿部发育完善，肌肉力量足以支撑身体重量，腿会变得越来越直。

家长千万不要给新生宝宝绑腿，以免影响孩子的血液循环，不利于大动作发育和健康成长。

说法三：“马牙、板牙”要挑

医生点评：引发感染，甚至会导致败血症

这种做法是非常危险的。民间所称的“马牙”或“板牙”，实际上在医学上称为“上皮珠”，是由上皮细胞堆积而成，并不是真正的牙齿。这种“马牙”类似米粒大小，数量不一，是正常的生理现象，随着时间的推移会自然消退，不需要做任何特别处理，更不要挑破。

宝宝的口腔黏膜脆弱，且黏膜下方有很多丰富的血管，如果口腔黏膜受到损伤，会增加感染细菌的几率，甚至引发败血症，威胁宝宝的生命安全。

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