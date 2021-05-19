亲子手工《荷塘月色》，步骤超简单~

哈喽！大家好，马上又到了荷花盛开的季节，今天给大家分享的是幅剪纸画【荷塘月色】，快带着孩子一起做吧~

准备材料:

7*7剪纸。

绿色9张，浅绿色3张，粉色1张，红色1张，黄色1张。白色圆珠笔，粉色水笔，蓝色颜料，黑色卡纸。双面胶，胶棒。

具体步骤：

1.绿色剪纸先对折对折再对折，打开，再根据折痕一正一反地折叠起来。就像我们小时候折纸扇子一样。绿色和浅绿色全部折成小扇子备用。

2.每个开口用双面胶连接起来，三个小扇子组成一个大荷叶。

3.粉色剪纸剪成如图小花瓣（先用铅笔画出花瓣，再剪就简单多了。）再把做好的荷叶用双面胶固定在黑色卡纸上。

用胶棒把小花瓣一瓣一瓣的粘成荷花形状。

4.用白色圆珠笔画出荷花的枝干，枝干两侧画出小毛刺。粉色水笔把花瓣勾一下，画上花蕊。荷花就显得生动多了。

5.红色剪纸剪出小鱼（先用铅笔在剪纸上画出来，再下手，百分百零失误），把小鱼用胶棒粘在荷叶下面，给小鱼画出眼睛，尾巴。黄色剪纸剪圆，贴出圆圆的月亮。

6.蓝色颜料用棉签涂几下，荷塘就出来了。

荷塘，月光，荷塘月色就好啦！

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